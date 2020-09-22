浙江21人盜墓團夥落網：掘40餘座墓偷磚製高價硯台　獲利近百萬

浙江紹興一個犯罪團夥發現古磚質地堅硬細膩，因而盜墓40餘座，偷來上萬塊墓磚，並將墓磚製成高價硯台售賣，獲利近百萬元（人民幣．下同）。 該團夥21人日前落網，當中17人已因涉嫌盜掘古墓葬罪被移送檢察機關審查起訴。

據澎湃新聞報道，今年1月，當地一村民發現自家山林果園的地被挖開，散落着碎磚、編織袋，於是報警。經警員調查和文保專家鑑定，果園地下有一處三國時期的券頂磚室墓(券頂是一種建築頂部結構，其頂部呈近半圓的拱形)，屬嚴禁盜掘的古墓葬。

警方循線追蹤，發現紹興蘭亭、王壇、福全等地都有多處古墓被盜，後發現該犯罪團夥的行蹤。警方獲悉，該團夥的主要負責人餘姚2019年初找到同鄉徐某和一批貴州籍務工人員，在浙江尋找古墓偷盜。在交易墓葬文物時，方某發現古磚質地堅硬，加工成硯台後，表面細膩、不易滲水，發墨極好，可以賣高價，便專門偷盜墓室磚塊，製成硯台出售。

紹興是春秋時期的越國都城，後遷都至姑蘇（今蘇州）。據鑑定，該團夥盜取的古磚多屬魏晉南北朝時期。

據方某交代，團夥在確定古墓大概位置後，白天假裝遊客，以釣魚、爬山為由踩點，深夜則挖洞盜墓，開車將古磚運走。方某的住處圍牆內堆滿古磚，還租了兩間房專門放磚以及自購的加工機器，10餘名幹警用了3天才將這些古磚運回紹興。

（澎湃新聞）