兩年賺53萬買車買樓　浙江95後情侶販售自製色情片恐判10年以上

浙江麗水的95後情侶劉某（女）及呂某（男），近日被以製作、販賣、傳播淫穢物品牟利罪提起公訴，承辦檢察官透露，由於案件屬情節特別嚴重，二人或面臨10年以上有期徒刑，並處相應罰金。 案情指，劉某與呂某在短短兩年間，通過出售淫穢物品、影片及圖片，非法獲利共計超過53萬元（人民幣．下同）。他們表示：「通過拍攝小視頻，我們買了車、買了房。」

據麗水蓮都區檢察院的通報，年僅24歲的劉某在就讀大學期間與同年的呂某相識相戀，二人搬離學生宿舍到校外租房住。在出租房內，劉某與呂某會一起瀏覽色情網站，也會自拍一些影片。呂某指，他在瀏覽別人微博的時候，看到很多人在微博上發布暴露誘人的照片和文字廣告，從中賺取不少錢，「之後，我就和我女朋友商量著也拍攝一些淫穢視頻和圖片來吸引他人購買，賺點生活費。」

通報指，劉某與呂某剛開始以微博、Twitter等社交平台發布推廣自拍色情影片，在收取「投食費」後會添加對方的QQ或微信好友，進以提供價目表，並以微信、支付寶轉賬的方式出售淫穢影片、圖片及穿著過的內衣。經審查，2018年5月至2020年4月期間，劉某與呂某通過出售淫穢物品、影片及圖片，非法獲利共計超過53萬元。

通報提到，劉某與呂某均畢業於杭州某高校，呂某某在畢業後曾經在某知名互聯網企業實習。劉某與呂某在2019年6月大學畢業後，僅工作不到半年就先後辭職，在家中專職拍攝、出售淫淫穢物品牟利。劉某坦言，通過拍攝色情影片，「我們買了車、買了房，在金錢的誘惑下，我們不安於朝九晚五的穩定工作，僅僅賺那幾塊工資，一步步走入歧途。」

（綜合報道）