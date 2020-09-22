新冠肺炎｜央視《最美逆行者》涉歧視女性劣評如潮　觀眾促停播

由中央廣播電視總台出品的電視劇《最美逆行者》近日在央視播出，是內地首部以新冠肺炎疫情為主題的「抗疫劇」。劇集講述醫生、護士、解放軍、志願者主動進入封鎖區、抗擊疫情的故事，拍攝用時僅3個月。 不料電視劇播出後卻遭到大量網民負評，劇情被指涉嫌歧視女性，並忽略女性在抗疫中的重要性。目前已有不少觀眾要求停播該劇，其在《豆瓣網》評分也一度跌至2.4分，但隨後評分被關閉，相關的評論也被刪除。

《最美逆行者》的出品方式中央廣播電視總台。（劇照/CCTV電視劇）

據介紹，《最美逆行者》共14集，以2集為1個單元播出，自9月17日起在央視第1頻道播出，未來還計劃在歐美日韓東南亞等地播出。

根據網民反映，《最美逆行者》第1單元「逆行」中，一間巴士公司成立抗疫運輸隊，但報名的志願者全是男性員工，女性員工則以「有困難」為由婉拒。在領導要求「是不是女同志也出一個」及鼓動下，才由一名離婚的女員工報名。

受爭議的劇情之一，是女性巴士司機「婉拒」上前線。（最美逆行者劇照/CCTV）

而在第2單元「別來，無恙」中，丈夫調往湖北支援，妻子想同行，但被院長拒絕，理由是要她「留下來好好照顧老人和孩子」。此外，劇中出現女性醫護人員在醫院想要協助抗疫時，該名女性角色自告奮勇稱「你們這兒缺人手，我來」，卻被院長說：「你一女同志，在旁邊配合就好了」。

不過，實際上，據國家衛健委此前介紹，內地各省市支援湖北省抗疫期間，在4.26萬名的醫護人員中，女性醫護人員有2.8萬名，佔了整個醫療隊的三分之二，是「巾幗不讓鬚眉」。此外，湖北武漢、山東青島等地的女性巴士司機因在疫情期間「衝鋒在前」，也曾獲得官方表揚。

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因此，《最美逆行者》劇情遭到網民猛烈抨擊，眾人均認為指在各個領域，女性作出的貢獻並不亞於男性,「希望留下正確的集體回憶」。也有不少參與過抗疫的女性點名批評此劇，指主創團隊本身的局限性和思想的傳統落後導致出現問題。

還有網民在微博發起「最美逆行者停播」、「請最美逆行者劇方道歉」、「最美逆行者污蔑抗疫婦女」的話題。

《最美逆行者》在豆瓣網上一度只有2.4分的低分，隨後評分功能被關閉。（網上圖片）

在接受網民分的影視評論網站「豆瓣網」上，滿分10分的情況下，《最美逆行者》只有2.4分，約有4.8萬人評分。不過該劇評分目前已經被關閉，劇情相關討論何評論文章也被刪除，只剩下基本資料介紹及劇照。

面對爭議，《最美逆行者》藝術總監白一驄則回應稱，創作者賦予作品的價值觀和觀眾理解的價值觀有差異很正常，批評或者攻擊一件作品很容易，「你只要有6行字，哪怕你是個聖人，我都能把你扒得體無完膚」，他認為解讀是一個非常私人的事情，因此「創作者不用太在意觀眾的解讀」。

（綜合報道）