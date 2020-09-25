男乘客在洗手間內吊頸身亡　國航福州飛成都航班緊急備降長沙

周三（23日）晚上，中國國際航空從福建福州飛往四川成都的CA4230航班發生緊急情況，需要一度備降湖南長沙黃花機場，延誤近3小時。 據了解，事緣當時有一名男乘客在洗手間內吊頸自殺，他在客機備降後立即被送院搶救，最終證實死亡。

國航發布的消息顯示，CA4230航班在晚上8時10分從福州長樂國際機場起飛，其後在9時29分備降長沙黃花機場。9月24日凌晨零時27分，CA4230航班從長沙機場起飛，並於凌晨1時57分在原定目的地成都雙流機場落地。民航信息系統的數據亦顯示，CA4230航班在8時36分開始平飛之後，在9時14分開始從7025米的巡航高度下降，最後計劃外備降長沙機場。

航班一度備降長沙機場，延誤近3小時。（微博）

據爆料網民指，客機進入巡航高度後，機艙內發生緊急情況，當班機組人員立即參與處置，亦有醫務人員協助搶救，「期間半小時內，飛機從10500米高度急速下降後備降在長沙機場」。

有目擊者則稱，當時有一名男乘客被發現頸項上有類似繩索的東西，洗手間內的水龍頭位置亦有類似繩索的東西，但已被割斷。目擊者更稱，醫護人員即場為男乘客檢查口部時，發現其已咬傷舌頭。

（綜合報道）