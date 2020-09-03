菲籍男在赴台航班「指侵」鄰座女生　遭台法院判囚4年　上訴失敗

40歲菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth Bolivar Distura）去年在西雅圖搭乘長榮航空班機赴台，他在飛機上起了色心，撫摸鄰座的美籍女子胸部，又撕裂對方的內褲並用手指侵犯她的下體。 早前桃園地方法院依強制性交罪判肯尼斯4年徒刑，刑後驅逐出境。及至本周四（3日），高等法院再駁回上訴，肯尼斯得悉後稱「這不公平」。

菲籍男在赴台的長榮航空班機上「指侵」鄰座女生，被台灣法院判囚4年。（資料圖片／Getty Images）

據台媒報道，事發在去年8月12日凌晨，肯尼斯搭乘長榮航空BR03班機由西雅圖飛往桃園，他見鄰座的女子單獨搭機，不顧對方拒絕，強行伸手摸她身軀、搓揉胸部，還撕破女子的內褲用手指性侵。21歲受害女子表示，肯尼斯坐在她左邊靠走道的位置，她座位則在中間，起飛後她本來已經入睡，卻驚覺遭觸摸左臂、左腿，她一開始還以為對方是「不小心的」，撥開後對方卻竟變本加厲。

受害女子說，機上關燈的7小時期間，她不斷遭騷擾，肯尼斯用雙手撐開她內褲，再用單手觸碰陰部並插入。她說，因為太過害怕，沒有想到可以直接站起來離開，直到燈亮了，有人去上廁所，她才趁機向空服員求救。航警局獲報，在飛機降落後將肯尼斯逮送桃園地檢署偵辦。

肯尼斯否認強制性交，他指女方沒有任何拒絕的動作，也沒有馬上反應求助。肯尼斯說，女方沒有把腳合起來或是大喊，因此才能把手指放進去。但空服員證稱，當時發現女子站在中間廚房的位置，上前關心後她就開始哭，顫抖著說「everywhere」，描述被摸透。

報道稱，受害女子當時是要來台灣轉機到日本賺錢，因機票費用超過5萬元新台幣（約合港幣1.3萬元），事後沒再來台作證。但由於肯尼斯在台灣的長榮航空班機上犯罪，且航班後來降落在桃園國際機場，因此台灣有管轄權。

桃園地方法院認為，肯尼斯為了私慾而不尊重女性性自主權，讓對方身心嚴重受創，考慮他大學畢業的智識程度、「家境貧寒」，判他4年徒刑，並認為不應居留在台灣境內。

高院開庭時，肯尼斯承認「做錯了」，但仍認為沒有違反女方意願，還覺得女方「也很享受」。高院認為，肯尼斯無視他對被害人造成的傷害，沒有真摯的悔意，而原審量刑沒有濫用權限的情形，因此駁回上訴。肯尼斯得知刑期和一審一模一樣後表情失落，在還押看守所時表示「這不公平」。

（聯合新聞網）