北京女虧空公款720萬元狂買Hermès、LV名牌袋　法院充公估價拍賣

北京一名王姓女子此前在當地一間離退休幹部休養所任職出納員，為滿足虛榮心，她竟然虧空公款逾720萬元（人民幣．下同），瘋狂購買Hermès、LV、Chanel等名牌袋和珠寶首飾。 去年9月，王女因涉嫌貪污罪被開除公職，其後又被法院判囚12年，並處罰金100萬元。為了追繳王女的違法所得，北京東城區法院近日委託專業人士評估王女被充公的名牌袋，準備估價後拍賣，並將拍賣款發還給受害單位。

王女購買的逾60個名牌袋要被充公拍賣。（網絡圖片）

據內媒報道，2017年11月，王女通過公開招聘的方式入職休養所擔任出納員。因在工作、生活和網絡遊戲中，結交了大量出手闊綽的朋友，王女養成了及時行樂、恣意揮霍的不良消費觀念。經查實，王女在入職後不到一個月，就開始想方設法侵吞、騙取公共財物，用於個人奢侈消費。

據悉，王女通過假的銀行對賬單，以及模仿休養所領導簽名，多次把公款轉移到個人的銀行賬戶。但整個休養所對王女的行為毫無察覺，她因此更肆無忌憚。在一年多的時間，王女虧空公款多達720餘萬元，這些錢被她用於購買奢侈品、遊戲充值等，基本揮霍一空。

因為錢不是靠自己辛苦工作賺來，王女消費時完全不會心痛。王女在案件審理過程中說，「不停地逛，不停地買，根本不考慮價格。」王女曾經買過價值6.4萬元的衣服和20萬元的名牌袋。而且買回家後必須要拍照發朋友圈，好讓朋友們羡慕追捧。

此外，王女還沉迷於網絡遊戲。她是一個遊戲群的群主，每個月都會花3000元至5000元請其他玩家幫她升級，在網絡遊戲方面也投入了多達70餘萬元。

王女被判刑後，她名下直接可供執行的財產只有數萬元銀行存款。為了追討其違法所得，法院決定委託專業的鑑定人員對王女購買的名牌袋和珠寶進行估價，日後通過網絡司法拍賣，再將拍賣所得款項發還給受害單位。

本周五（9月25日），專業機構的鑑定師和評估師來到北京東城法院一法庭，Hermès、LV、Chanel、Celine等60多個名牌手袋及珠寶首飾、衣服擺滿一地。鑑定人員詳細查看每個手袋的品相及受損程度，又對手袋的款式、種類、規格、材質等一一鑑定，從而判定真偽。

據鑑定人員介紹，很多手袋雖然有特定的防偽標識，但不能僅憑這個進行真偽判斷，需要對編號、工藝特徵、字印的印法、噴塗方式以及皮面的處理方式等多方面進行綜合觀察。「畢竟如果是假的，那價格就是另外一回事了。」

最終經過7個多小時的現場鑑定，鑑定師才完成初步鑑定工作。根據流程，後續鑑定機構將會出具詳細的鑑定報告。評估師之後也會根據拍賣標的折損情況，出具專業的評估報告、給出評估價格。

（北京日報/北京青年報）