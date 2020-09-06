廣州破獲走私奢侈品集團拘8人　以港澳為中轉站寄遞入境虛報逃稅

據新華社6日（周日）報道，廣州海關近日破獲一個利用郵件、快件、跨境電商等寄遞渠道走私海外奢侈品進境的犯罪集團，拘捕8人。經初步查證，該犯罪集團以港澳為中轉站，涉案案值約2.3億元人民幣。

廣州海關近日破獲一個利用郵件、快件、跨境電商等寄遞渠道走私海外奢侈品進境的犯罪集團，拘捕8人。（網絡圖片）

報道指，廣州海關緝私部門發現，廣州一家技術有限公司通過多個互聯網交易平台經營的奢侈品「海外購」服務存在走私嫌疑。緝私警察對該公司2014年以來的30多萬條訂單數據分析排查，發現該公司通過郵件、快件及跨境電商渠道，從全國多個口岸進境的逾14萬個包裹存在走私嫌疑，涉案貨物涉及多個奢侈品牌的手袋、服裝、首飾等商品。

廣州海關指，該案屬於典型的通過寄遞渠道偽報品名低報價格走私案件。涉案公司在國內網絡上大肆標榜自己出售的奢侈品具有價格優勢，不僅價格低廉而且「包郵」、「包稅」。消費者在上述平台點擊購買付款，以為買的是現貨，其實並非直接購買到該商品；生成訂單後，該走私集團會根據訂單在境外購物網站採購並郵寄到香港、澳門等地。

廣州海關續指，接著走私集團會通過其公司的發貨系統寄遞入境。向海關申報時，該公司故意模糊處理實際商品的品牌名稱等，用較低的虛假價格申報，以偷逃稅款。

（新華社）