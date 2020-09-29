河北秦皇島兩遊客景區穿和服拍照　遭路人批「你是不是中國人」

河北秦皇島日前有兩名女子身穿和服在「開埠地站」觀光火車站外拍照，有一名男子見狀立即上前阻止，稱現場是軍事基地，並且國慶節臨近，中國人不應身穿和服拍照。

事發現場。（微博）

據了解，「開埠地站」是位於秦皇島港西港區，是內地最靠近大海的火車站，在有百年歷史的碼頭秦皇島港旁邊，有大量抗日時期的工業遺址。

從片段所見，一名男子斥責兩名身穿和服的女子：「你中國人穿個和服？」、「你是不是中國人？」女子則回擊：「別指指點點，跟誰指指點點呢？」、「管好你自己。」

男子稱，現場是軍事基地，有軍艦停泊在不遠處的港口，加上適逢國慶節前夕，遊客不應在此場合穿上和服拍照。

海岸線上有禁止拍照的告示。（微博）

對於此事，秦皇島港公安局工作人員指附近確實有軍事基地，任何人無論穿什麼都不允許拍照。對於和服的問題，工作人員亦稱有不妥，「這個就涉及到一個民族感情問題。」工作人員指，男子的行為值得讚賞，「說明這個遊客一是有民族自尊心，第二他還有正義感，第三他還有安全意識。」

網民熱議：

這女的是沒腦子嗎？找事呢？ 這種嘩眾取寵，不知所謂的人為了拍照甚麼臉都不要了。 甭說穿和服，就是穿紅軍軍裝也不能去拍軍艦吧。 甚麼日子，做甚麼樣的事，帶點腦子做事。 既然有軍事設施，為什麼要讓游人靠近?有沒有醒目的禁止拍照提示?有沒有保衛人員? 問問這個男子是不是穿西裝、穿T恤，牛仔褲啥的應該都不行吧。按照祖制應該穿衣裳才對。 穿和服有問題，穿西服沒問題？

（綜合報道）