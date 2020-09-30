內地網店售冒牌美心月餅　來貨價68元兩倍轉售　約3千盒流出市面

中秋節臨近，月餅熱銷，內地近期偵破多宗製售假冒美心月餅案件。浙江義烏警方近日透露，9月25日查獲了一個專門銷售假冒美心流心奶黃月餅的據點，5名涉案疑犯被捕。 據悉，警方在現場扣下3660盒未銷售的月餅，而此前該售假團夥通過網絡銷售已賣出大概3000盒假月餅。

浙江義烏警方查獲一個專門銷售假冒美心流心奶黃月餅的據點。（網絡圖片）

綜合內媒報道，9月11日，市民何小姐所在的公司準備採購一批月餅贈送給客戶，她當時在網上找到了一間名為「繽紛港夜色」的店鋪，決定下單購買1000盒「美心流心奶黃月餅」。

由於何小姐下單數量較多，網店客服直接把老闆鄭某的聯繫方式告訴她。經過溝通，何小姐得知鄭某的倉庫就在義烏，離她的公司非常近，最終雙方約定每盒150元（人民幣．下同），先拿100盒樣品。

9月15日下午，何小姐和同事趕到義烏佛堂鎮取回樣品，準備先送給客戶看看如何。但何小姐的丈夫李先生覺得不妥，他認為同款的美心月餅售價在300元左右，而何小姐帶回來的月餅外包裝和手袋看起來非常粗糙，推測可能是假貨。二人隨後報警處理。

義烏警方扣下3660盒未銷售的冒牌美心月餅，圖為其中一部分假冒流心奶黃月餅。（網絡圖片）

接警後，義烏市公安局食品藥品環境犯罪偵查大隊和義烏市場監督管理局介入調查，並聯繫香港美心公司驗證。最終確認何小姐買的是冒牌美心月餅。確定是假貨後，義烏警方隨即展開偵查，確定售假者鄭某是福建莆田人，住在義烏佛堂鎮，假月餅從廣東方向運過來，再通過網絡渠道銷售。

鄭某落網後交代其做電商生意，知道中秋節賣月餅很賺錢，之前看到其他人賣過美心牌月餅，今年就想做這個生意。8月初，鄭某在微信上聯繫了一個專門批發假冒美心月餅的男子，一開始對方報價90元一盒，鄭某覺得太貴就暫時沒拿貨，後來他把價格壓到68元一盒，才決定拿貨。「我先讓他發了樣品，23號收到，我看了下外包裝和真品沒啥區別，一般人根本區分不來，另外我自己也吃了下，覺得和真品的味道也差不多。」

拿到貨後，鄭某讓妻子專門註冊了四間網店用來銷售假月餅，日常的客服和售後服務由妻子和妹妹負責，鄭某則負責運營，他的一名朋友也過來幫忙打包。

網店和微信「雙管齊下」，鄭某的假月餅生意非常火爆，短短20多天就賣了近300箱（一箱12盒），賺了近30萬元。據悉，目前該案落網的5名嫌疑人，4人被刑拘，1人取保候審，案件仍在調查中。

（綜合報道）