【逃犯條例】大班月餅時隔一年內地再上線售賣　被曝光後火速下架

2019年中秋前夕，大班麵包西餅公司創辦人之子郭勇維（Garic Kwok）在社交媒體上發帖支持反修例運動，隨後大班月餅產品在內地全線下架。 《南方都市報》指，近日有內地網民發現，香港大班月餅又悄然在一些電商平台上線，再次引起關注。9月14日，媒體查詢多個電商平台發現，大班月餅又已火速下架。

大班麵包西餅集團創辦人之子郭勇維去年則被內地網民發現，其在個人Facebook曾發表言論支持反修例運動，及轉載嘲諷藍絲圖片的截圖。郭勇維及大班由此遭到大批內地網民批評，《人民日報》及《環球網》亦批評郭是「支持亂港份子」。

郭勇維隨即發聲明道歉，表示社交平台分享的言論和資訊，純屬個人分享，與大班無關。大班亦表示郭的個人言論與公司立場無關，又表示道歉。

不過，大班產品仍被內地網絡平台下架。內地的淘寶和天貓網購平台均無法搜尋大班網店及其相關產品。

時隔一年，今年中秋節已臨近，近日有內地網民發現，香港大班月餅又悄然在一些電商平台上線，其中大班官方旗艦店也上線銷售大班月餅。此外，有網民表示，廣州街頭亦有商舖銷售大班月餅。

不過，事件曝光後，9月14日，記者查詢多個電商平台，發現大班商品再次全面下架。