iPhone 12｜內媒指多間代工廠重金增聘人手　富士康否認強制加班

蘋果（Apple）上月中旬舉行秋季發布會，萬眾期待的iPhone 12系列並未登場，外界普遍預料蘋果將在10月時，特別為iPhone 12系列再舉行發布會。 有傳媒引述消息指，蘋果主要代工廠之一富士康正大力推進iPhone 12的生產線，富士康強制要求員工加班並取消假期，此外，富士康亦重金增聘人手，求職者及介紹人均會有獎金。 不過，富士康其後發聲明，指取消假期是不實消息，但未提及增聘人手和獎金的情況。

萬眾期待的iPhone 12系列，並未在蘋果上月中旬舉行的秋季發布會上登場。（視覺中國）

綜合多間傳媒報道，適逢內地國慶節及中秋節長假期，內地民眾可享有長達8天的假期。按照往年做法，富士康會在國慶節放假三天，今年與中秋節假期重疊，故會放假四天，但若自願加班可獲得三倍工資。報道稱，由於要趕及推出新iPhone，富士康保持生產線全天候運轉，要求員工必須遵守強制加班及取消假期的規定。

圖輯｜iPhone 12最新10個傳聞整合 推夢幻湖水綠色 發布日期曝光？

+ 5 + 5 + 5

此外，報道亦提到富士康重金招聘新員工，其中鄭州富士康廠區為加緊組裝工作，自7月份就開始招聘人手。有入職未滿一個月的鄭州富士康員工更透露，現在生產線上的都是iPhone 12系列，並且入職獎勵一直有變動，他入職時政策是按照要求做滿3個月就能拿到1.1萬元獎金。報道稱，現時最新政策是求職者、介紹人會分別獲得獎金9000元及500元，按面試日期自10月2日起執行。

富士康等多間蘋果代工廠據報正為生產iPhone 12系列重金增聘人手，求職者及介紹人均會有獎金。（資料圖片／視覺中國）

另一方面，有內地傳媒指蘋果另一間主要代工廠和碩科技，相關廠房在國慶中秋長假期亦不全面放假。有相關負責人透露，位於蘇州的工廠只會休息10月1日、2日及3日共三天，位於昆山及上海的工廠亦持續增聘人手。例如和碩科技在上海的招聘條件，已從18歲至38歲放寬至18歲至42歲，並且只要工作滿55天，就可領取「返費」12580元，做滿85天更有14390元。

（綜合報道）