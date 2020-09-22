蘋果（Apple）秋季發布會剛過去，大家都估計iPhone 12系列因為疫情而押後，最後會在10月或11月才見街，至近日iPhone 12的傳聞急增，而且消息來源進一步加強可信性。本文就整合9月份的一些新傳聞，讓大家一次過看清，當中連iPhone 12系列的發布日期都有。

iPhone 12系列最新傳聞指出，5.4"的平價版將是蘋果重點所在，除了新鮮的顏色，其存貨量更會是高階版Pro和Pro Max的幾倍。換言之後兩者在初時會相當缺貨，有興趣的朋友要密切留意發售日期了。

3個尺寸4個型號的iPhone 12系列發布在即，大量消息不停傳出，相信在10月就有分曉。(圖片來源：bzamayo@Twitter)

點圖看10則最新iPhone 12傳聞及發布日期👇👇👇👇

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同場加映：AirDrop設定教學防iPhone洩露私隱 不怕陌生人亂傳照片

本港去年一度出現「AirDrop亂傳長輩圖」事件，當時大眾已對iOS裝置的這個功能存疑，而確實也有不少人惡作劇透過AirDrop亂傳檔案，日本更有名為「AirDrop痴漢」的問題，即痴漢們在街上看見有女生名字的用家，便傳變態照片給對方。如果不想受到滋擾或被人拿了手機亂開AirDrop，以下就教大家如何設定。

👇👇點圖看5步設定AirDrop防陌生人亂傳檔案👇👇

除了不接收別人的檔案，假如不想被別人拿手機開AirDrop洩露私隱，其實可以設定關閉整個AirDrop功能。請點掣全文看教學：半澤直樹靠AirDrop傳罪證玩死大和田 教你2招防iPhone洩露私隱