多圖｜螺螄粉月餅受內地年輕人追捧　暗黑月餅還有酸菜牛蛙月餅？

近年來不少內地年輕人追捧口味新奇的月餅。淘寶數據顯示，今年年輕人變得更「重口味」：螺螄粉、辣子雞、辣條、韭菜、珍珠奶茶口味位列暢銷榜前五，其中螺螄粉味月餅最受年輕消費者喜愛，搜索量大漲700%。

內地興起各種口味新奇的月餅（點圖放大）：

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據淘寶數據，韭菜月餅的搜索量也上漲170%，榴槤月餅也上漲30%。值得一提的是，90%的奇葩月餅都被90後和95後聯手買走。夸克數據更顯示，今年8月以來，螺螄粉月餅的搜索量已超過五仁月餅，成為最高熱度的中秋月餅。

製作出螺螄粉月餅的是廣西中全食品科技有限公司，其螺螄粉月餅研發歷時2個月，1萬份禮盒上市僅一個多星期就已售罄。從外觀上看，螺螄粉月餅與普通月餅並無分別，都是披著傳統月餅皮，但餡料卻由酸筍、米粉、豆角這些螺螄食材製作而成。

有已嘗試過的買家評論說：「它最妙的地方就是，它的這個米粉呢，不像我們平時吃的是糯的，它的米粉是炸過的，有點像我們吃的小辣條的感覺。兒時的記憶，因為是酸辣口味，特別香，有種麻辣雞絲的感覺。」

除了螺螄粉月餅以外，酸菜牛蛙月餅的奇葩程度也不遑多讓。該款月餅首發於上海一家食品商店，有嚐過的網友形容：「每個月餅裡都有一整隻牛蛙腿，手工去骨，所以不會出現一邊吃月餅一邊吐骨頭的場面。再配上特製的紅油酸菜，口感嫩滑而爽脆，鮮美又酸甜。」

有內媒指，「重口味」月餅之所以成年輕人新寵，是因為年輕人中秋送禮重在新奇，這樣的贈禮甚至成為了一種新社交文化，通過好玩的方式，帶給朋友不一樣的新鮮感。

（綜合報道）