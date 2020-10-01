【多圖】李子柒自家品牌月餅熱賣　有律師稱用天安門等圖案涉違法

中國知名網紅博主李子柒在中秋節推出自家品牌月餅禮盒，其獨特設計及味道都廣受許多民眾追捧。 但有內地傳媒引述律師意見指出，禮盒中有使用天安門、華表等圖案，涉嫌違反《廣告法》。

「李子柒我愛北京天安門月餅禮盒」被指設計上涉嫌違法《廣告法》。（微博）

據介紹，該款「李子柒我愛北京天安門月餅禮盒」在商超門市及大型網購平台均有代售，價格從298元（人民幣．下同）至894元一盒不等，視乎大小而定。禮盒採用中式正紅色，內外均印有天安門的圖案。其中內部有4層紙質鏤空設計擺設，正中間就是天安門廣場，兩側亦有天壇、「鳥巢」（國家體育場）等地標。此外，禮盒中每一個月餅都是獨立包裝，封面上亦有各種中式元素，有華表、騰龍、祥獅等圖案，

不過，有媒體指出，這些元素可能涉及法律問題。內地媒體報道引述湖南聞勝律師事務所知識產權與娛樂法律師劉凱指，「李子柒我愛北京天安門月餅禮盒」涉嫌違反《廣告法》，其使用天安門、華表等圖案，屬於「使用或者變相使用國家機關、國家機關工作人員的名義或者形象」。劉凱稱，天安門是代表國家權力機關的形象，而且禮盒中的天安門圖案，可見到有毛澤東頭像。

律師稱，天安門是代表國家權力機關的形象，不應隨意使用。（視覺中國）

但對於李子柒涉嫌違反《廣告法》的指控，不少網民都留言表示不認同，覺得是小題大做。

值得一提是，李子柒品牌官方微博在周四（1日）有發聲明，指有關產品的完整包裝已申請著作權，由北京天安門旅遊文化發展有限公司享有權利，月餅的包裝設計也經過相關部門審核確認。

（綜合報道）