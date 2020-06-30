李子柒端午節影片被韓國網民舉報？　內媒揭發營銷號造假真相

中國網紅博主李子柒在YouTube坐擁數百萬粉絲、被稱為「古風美食第一人」。近日網上流傳消息指其端午節包糭子新作被韓國網民舉報後下架，理由是韓國擁有非物質文化遺產「江陵端午祭」。 事件引起內地網民熱議，惟事隔數天後，有內地傳媒梳理發現，整件事疑似是內地部分「營銷號」自導自演的鬧劇。 事實上李子柒在6月26日發布的相關影片並沒有被下架，被下架的是去年同期的影片，但亦在一度下架後於近期重新上架。

李子柒端午節包糭子影片被下架的消息，最初是網民「Durham」在6月21日發布。（環球時報）

報道指，李子柒端午節包糭子影片被下架的消息，最初是網民「Durham」在6月21日發布，其後又發表題為「韓國人為什麼要申遺端午節（韓國人究竟要偷多少中國的東西？）」的文章。文章認為，由於韓國網民認為韓國已經對「江陵端午祭」申遺成功，加上韓國人在節日中不會吃粽子，因此就連番舉報李子柒的影片，想藉此要「獨佔」端午節。「Durham」宣稱，韓國網民成功將影片舉報至下架，「我是在翻譯視頻外國人評論看到的」，並附上了相關截圖。

另一方面，內地著名影片平台「B站」的用戶「瓦爾基里魔王」隨後發布影片，內容聲稱是翻譯韓國網民的討論。影片顯示韓國網民對李子柒的影片有明顯惡意，認為影片內容是對韓國的侵權，要求YouTube進行處理。

「瓦爾基里魔王」發布影片，內容聲稱是翻譯韓國網民對端午申遺與舉報李子柒影片的討論。（環球時報）

「瓦爾基裡魔王」發布影片，內容聲稱是翻譯韓國網民的討論。（環球時報）

報道續指，及至近日，有韓國網民在韓國著名網上論壇「Theqoo」上發文，直指「瓦爾基里魔王」在影片中提及的韓國網民評論疑似造假，不但措詞刻板生硬，甚至有拼寫、語法錯誤，顯然不是真正韓國網民的留言，相信是透過翻譯軟件製作而成。例如會將「李子柒」寫成韓文的「七個李子」或「李子與柒」，又把李子柒的網絡主播身份，寫成韓文中的「電台播音員」。

此外，韓國人根本不吃糭子，也不會覺得糭子是韓國食物，評論中卻有「懷念媽媽做的糭子」、「（李子柒）發布了韓式糭子的影片」等的說法。

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報道引述內地網民分析，相信是「瓦爾基里魔王」注冊數個YouTube帳號，先將特定的留言話用翻譯軟件翻譯成韓文，再原文照搬，最後就分別截圖並再「翻譯」成中文。

有內地網民指，整件事相信是內地部分「營銷號」自導自演的鬧劇，先是假裝為韓國網民去舉報李子柒的影片，然後就將之截圖，然後就宣稱是韓國網民的舉報。

事實上，李子柒發布的午節包糭子影片並沒有被下架，真正被下架的影片是李子柒去年同期發布的影片，下架原因暫時未知，但目前已經重新上架。

（環球時報）