雲南屢現民眾自緬甸偷渡入境　法院集中宣判多人獲刑

內地新冠肺炎疫情未平之際，雲南近期卻多次有民眾自緬甸偷渡入境，其中緬甸人楊佐某及其保姆依某上月更是到瑞麗市後確診，成為境外輸入病例，引發關注。 據內地傳媒報道，自今年開展打擊整治跨境違法犯罪專項行動以來，截至9月25日，瑞麗市法院共受理組織、運送他人偷越國境、偷越國境犯罪，合計有90宗案件共289人，並審結其中78宗案件共253人，均作出有罪判決。

雲南近期抓獲多人偷渡入境。（網上圖片）

楊佐某於9月3日攜同3個孩子及2個保姆自緬甸偷渡入境，之後暫住雲南瑞麗奧星世紀小區，直到9月13日確診。事後瑞麗當地推進城區全員核酸檢測，截至目前核酸檢測287,254份，結果均為陰性。

此外，當局在168.9公里的邊境線上設置封控點，織密邊境防控網絡。至於運送楊佐某、依某等偷越國邊境的孫某、寧某夫婦也一同被警方拘捕，二人分別因涉嫌運送他人偷越國邊境罪及組織他人偷越國邊境罪被刑事拘留。

統計指，瑞麗市人民法院截至9月25日共受理177宗跨境違法犯罪案件，有454人涉案，並審結其中156宗案件共362人，嚴厲打擊了相關違法犯罪活動。在其中一宗案例中，被告黃某某、邱某某、湯某某於今年3月中旬結伴從瑞麗非法出境至緬甸，3月17日再從緬甸非法入境中國時當場被捕，在邊境線準備接應並運送他們的梁某某也一同遭逮。

最終，黃、邱、湯三人構成偷越國境罪，分別判囚8個月，並罰款5000元（人民幣．下同）；梁某某則構成運送他人偷越國境罪，但因向警方提供重要線索，具有重大立功表現，被判處拘役3個月，並處罰金3000元。

民兵、輔警、保安等及群眾如發現偷越國（邊）境人員並及時移交當局可獲獎勵現金。（網上圖片）

此外，當局早前發布《瑞麗市防範境外疫情輸入獎懲辦法》，公職人員以外的民兵、輔警、保安、護邊員等及群眾，如發現偷越國（邊）境人員，並及時移交村委會或警方，則可獲獎勵1000元。

（北京日報）