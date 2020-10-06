官媒披露解放軍戰機撞鳥墜機　飛行員37秒內3次避開民居無人傷亡

中央軍委機關報《解放軍報》近日披露一宗解放軍戰機訓練途中遭遇雀鳥撞擊後墜機的消息，稱飛行員王建東在37秒內3次規避居民區，一系列冷靜準確的臨機處置將地面傷害降到最低，沒有造成人員傷亡。

報道稱，涉事戰機是自南部戰區，駕駛者是空軍航空兵某旅飛行員王建東。王建東當時按計劃駕機升空，展開對抗空戰訓練，「突然，兩道黑影迎面飛速閃過。隨着『砰』的一聲，機身猛然一震，引擎工作出現異常」。

戰機遭遇雀鳥撞擊時的高度只有272.7米，不具備場內迫降條件。由於戰機已失去推力並下墜，王建東只能操控戰機右轉以避開市區，並努力保持狀態，盡可能滑翔得更遠。與此同時，王建東緊急搜索空地以降落。

解放軍經常舉行戰機訓練。（視覺中國）

報道續稱，雖然當時戰機右前方有一片山頭，王建東亦果斷操縱戰機飛往該處，但隨後引擎發出「停車告警」聲響，「屏顯畫面隨即黑屏。5秒鐘後，機上應急電源開始供電，屏顯畫面恢復」。此種情況即代表引擎已經停擺，戰機完全失去動力。戰機無法繼續飛往山頭，同時急速下降。

報道指，機頭下方突然出現幾塊水田，王建東立即決定在水田上降落。王建東全力控制戰機對準水田，同時延後自己彈射跳傘的時間，以讓戰機成功落在無人區。報道有描述墜機前最後數秒的情況，「1秒、2秒……連續6秒保持飛機下降方向不變後，王建東果斷拉下彈射手柄，成功跳傘。此刻，戰機距地面高度僅75.9米！3秒後，戰機墜地」。

報道最後稱，經後續調查確認，事故是戰機在起飛上升過程中，引擎遭雀鳥撞擊導致「空中停車」。專家綜合評估認為，王建東在37秒內3次規避居民區，一系列冷靜准確的臨機處置將地面傷害降到最低，沒有造成人員傷亡。

（解放軍報）