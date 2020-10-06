新冠肺炎｜中緬邊境設「三道防線」查偷渡　雲南警養鵝助巡防

雲南早前因2宗緬甸籍確診病例非法入境，致邊境小城瑞麗封城一周，令外界關注當地錯綜複雜的疫情防控形勢。對此，有內媒近日走訪與緬甸撣邦東部第四特區接壤的雲南省西雙版納自治州勐海縣打洛鎮，打開邊境防疫的神秘面紗。

位於勐海縣西南部的打洛鎮西南和西部與緬甸接壤，邊境線全長36.5公里。1997年3月25日，中國打洛-緬甸勐拉口岸被列為中國與緬甸雙方共同開放的口岸之一。

據西雙版納州邊境管理支隊打洛邊境派出所副所長陳輝介紹，由於邊民通婚、來往較多，加上缺乏天然地理屏障，以往偷渡現象較為頻繁。偷渡分子包括一部分為緬甸人，其目的是越境務農，另一部分則是試圖越境出逃的電信詐騙分子。不過隨着緬甸撣邦第四特區的博彩業明顯萎靡，當局的工作重點遂由打擊跨境違法犯罪活動為主變為外防輸入疫情。

打洛鎮西南和西部與緬甸接壤。（紅星新聞）

公開資料顯示，雲南出入境邊防檢查站採取抵邊查緝、二線攔截、轄區管控「三道防線」進行管控，陳輝稱，所有外來人員到打洛鎮，如非工作必要都會被勸返，同時疫情期間對當地人員流動情況也有詳細登記。與此同時，對於和境外有通婚的家庭，當局都會派員上門告知，如無特殊必要別走動來往，如有偷偷入境者一定要及時匯報。

陳輝續稱，當地民眾防範意識高，已經形成習慣，是「村村是堡壘，人人是哨兵」。另在人手緊繃下，當地還實施犬防，當後來發現鵝的警戒性也很強後，政府還準備了一批鵝加入防疫工作。

最後對於偷渡者，當局會先送其到打洛鎮的5個集中隔離點隔離並接受核酸檢測，通常2天內出結果。陳輝強調，兩例緬甸籍確診病例非法入境瑞麗後，他們面對更大的壓力，為此很多民警和武警加強中秋國慶雙節的值守，放棄休息時間，「越是假日，我們安保任務就越重」。

（紅星新聞）