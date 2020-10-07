國慶檔票房突破31億　美媒：中國有望成為今年全球最大電影市場

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內地國慶中秋長假期接近尾聲，截至周二（6日）下午4時，國慶檔總票房（含預售）已突破31億元（人民幣．下同），國產電影《我和我的家鄉》《姜子牙》票房雙雙突破10億元。
美國《綜藝》（Variety）雜誌刊文稱，中國電影票房反彈至新冠疫情爆發前的高度，中國今年有望成為全球最大電影市場。
10月3日晚，在江西省贛州市一間電影院，觀眾正在準備取票進場觀看電影。（VCG）
根據貓眼數據，截至周三（7日）15時，主旋律影片《我和我的家鄉》票房已突破16億元，排在國慶檔票房榜單第一位。緊接其後的是國產動畫電影《姜子牙》，目前斬獲逾12億元票房。陳可辛執導的中國女排電影《奪冠》排第三，即將達到6億元。
《綜藝》刊文稱，國慶假期的數據顯示，中國電影票房反彈至新冠疫情爆發前的高度，「證明了有競爭力的本土新片可以吸引觀眾走入影院，中國今年有望成為全球最大電影市場」
文章還稱，中國電影市場迎來復蘇後，上周末總票房近2.6億美元（約合20億港幣），而北美票房僅為830萬美元（約合6437萬港幣）。與此同時，全球其他主要電影市場受疫情影響正舉步維艱，眾多本計劃今年底在北美上映的荷里活大片已推遲至明年。
（綜合報道）
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