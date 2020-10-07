核載3人竟超載37人　吉林農村車輛違法超員頻釀「群死群傷」事故

吉林省松原市今年先後發生「4．15」和「10．4」兩宗重大道路交通事故，共造成30人遇難。截至目前，今年吉林省的重大道路交通事故數量佔到全國的一半。 據悉，內地農忙時節，農用車、貨車載人問題突出，有貨車核定載人數量只有3人，交警截查時卻發現實載40人，超員37人，多數是務工人員。吉林警方指出，公路違法超員的交通安全隱患大，極易引發「群死群傷」的事故。

吉林省松原市10月4日發生嚴重交通事故，一輛小型貨車在省道上撞擊了兩輛車輛，造成18人死亡、1人受傷。（影片截圖）

吉林農村地區交通違法問題突出，尤其是夏秋季農村公路違法超員、載人的現象頻發，該省多次開展專項治理行動，並通報多宗案例。

據介紹，6月10日，公主嶺市公安局交通管理大隊懷德中隊查處了一宗貨車超員、違法載人的嚴重交通違法行為，該車核定載客3人，卻一共拉載了25人，都是到附近種西瓜的村民。除駕駛室的6人，其餘19人都席地擠在小貨車後邊的車廂，沒有任何安全保護措施。

此外，7月22日，大安市公安局交巡警大隊執勤民警對過往車輛例行檢查時發現，一輛核載3人的貨車竟載了29人，屬嚴重超員違法行為。10月5日，同樣在大安市，民警發現一輛貨車核定載人3人，實載40人，超員37人，超過額定乘員1233.33%。除駕駛員外，車上其他人都是務工人員。為躲避檢查，駕駛員用苫布包裹車輛，車廂內座加了兩排長條凳，車內擠滿人。

10月5日，大安市民警發現一輛貨車核定載人3人，實載40人，超員37人。（ 吉林省公安廳交通管理局）

為預防交通事故發生，吉林省公安廳交管局10月5日發布了《致全省農民朋友的一封信》，嚴禁農民使用拖拉機等農用車輛違法載人，並呼籲他們不要使用和乘坐拖拉機等農用車輛從事走親訪友等交通活動。

（澎湃新聞）