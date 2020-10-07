抗疫劇《在一起》撼贏央視《逆行者》　真實還原疫情百態大獲好評

同樣以新冠肺炎疫情為主題的劇集《最美逆行者》和《在一起》，先後在9月開播，口碑及評分卻是天壤之別。 《在一起》在豆瓣網站的評分已經從最開始的8.5分一路上升至8.9分，好評如潮；而《最美逆行者》的劇情卻被指涉嫌歧視女性，一路降至2.4分，最終要關閉評分和清空評論。

《最美逆行者》的出品方是中央廣播電視總台。（CCTV電視劇）

《在一起》由上海廣播電視台和耀客傳媒、尚世影業共同出品。（豆瓣網）

據介紹，《最美逆行者》由中央廣播電視總台出品，全劇共14集，以2集為1個單元播出，自9月17日起在央視第1頻道播出。《在一起》則由國家廣電總局組織指導，上海廣播電視台和耀客傳媒、尚世影業共同出品，全劇共20集，分為10個單元，自 9月29日在浙江衛視、江蘇衛視、東方衛視及廣東衛視首播，並於10月3日在無綫J2台首播。

《在一起》定義為「時代報告劇」，劇中人物幾乎在現實生活中都有原型可尋。張嘉譯飾演的張漢清，原型是患有漸凍症的武漢金銀潭醫院院長張定宇。雷佳音飾演的辜勇，原型是武漢滴滴司機王利，是疫情最嚴重時期的「擺渡人」。鄧倫飾演的大連，原型是疫情期間上演「漢囧」之旅的志願者。

不少觀眾大讚《在一起》完美融合「藝術與真實」，劇情真實又不刻意煽情，「不刻意拔高，也沒有過度美化」、「明明是個電視劇，卻像個紀錄片」。

許多網民評論稱，《在一起》最打動觀眾的是「反映出普通的人性」。在其中一個單元《擺渡人》中，雷佳音飾演的辜勇發現很多客戶要跑腿買口罩，隨即囤了一些等待高價賣出去。直到有一次他親眼看到醫院的生離死別，內心大為觸動，才把口罩免費派給醫院的人。倪妮飾演的護士也會膽怯退縮和哭泣，她決定辭職離開後，大聲呼喊「我想活着」、「誰來保護我們」，也被認為是真實展現一個年輕護士內心經歷的掙扎。

此外，《在一起》劇中的細節設計也頗受好評，比如醫護人員被口罩勒出血痕的臉頰，以及脫掉防護手套後汗如雨下等。

圖輯｜《在一起》劇中飾演抗疫護士的倪妮演技大爆發（點圖放大）：

另一邊，率先開播的《最美逆行者》卻遭到網民猛烈抨擊，劇情被指涉嫌歧視女性，且忽略女性在抗疫中的重要性。還有網民在微博發起「最美逆行者停播」、「請最美逆行者劇方道歉」、「最美逆行者污蔑抗疫婦女」的話題。

根據網民反映，《最美逆行者》第1單元「逆行」中，一間巴士公司成立抗疫運輸隊，但報名的志願者全是男性員工，女性員工則以「有困難」為由婉拒。在領導要求「是不是女同志也出一個」及鼓動下，才由一名離婚的女員工報名。

圖輯｜《最美逆行者》劇情遭到大量網民負評（點圖放大）：

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而在《最美逆行者》第2單元「別來，無恙」中，丈夫調往湖北支援，妻子想同行，但被院長拒絕，理由是要她「留下來好好照顧老人和孩子」。此外，劇中出現女性醫護人員在醫院想要協助抗疫時，該名女性角色自告奮勇稱「你們這兒缺人手，我來」，卻被院長說：「你一女同志，在旁邊配合就好了」。

不少參與過抗疫的女性點名批評此劇，指主創團隊本身的局限性和思想的傳統落後導致出現問題。但面對爭議，《最美逆行者》藝術總監白一驄回應稱，創作者賦予作品的價值觀和觀眾理解的價值觀有差異很正常，他認為「創作者不用太在意觀眾的解讀」。

（綜合報道）