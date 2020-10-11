運動會啦啦隊少女自掀上衣露bra　廣西中學校長：是學生自己編舞

廣西桂林市一間中學日前舉辦運動會，一群身材熱辣的女生在會前表演舞蹈，舞蹈中她們集體掀起上衣，露出腹背部和胸圍，引發現場觀眾連聲尖叫。 不過，影片傳上網卻引發爭議，有網民認為這樣的舞蹈對中學生來說尺度太大，也有人不以為意。 涉事中學校長向內媒回應表示，舞蹈是由學生自己編排，舞蹈老師在事前審查時，學生撩衣幅度不大，以後在舞蹈編排上會更嚴格。

根據網傳影片顯示，約10名身著黑褲及白色或黑色上衣的少女，排列成一個三角矩陣，表演起動作十分熱辣的舞蹈。部分女生的上衣較短，露出腰部。表演期間，她們跟隨音樂節奏集體用雙手掀開自己的上衣，當中部分女生露出胸圍，也有女生只掀到腹部就「淺嘗輒止」。

▼ 中學生跳舞自掀上衣露bra引發爭議（點擊圖輯觀看）

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影片引發爭議，有網民認為這樣的舞蹈更應該出現在夜店，而不是學校場合，但也有人反批這些網民思想封建：

「這還是中學生，撩衣服都看到內衣了，這還幅度不大？感覺我是個老古板了」 「初三就這樣 到大學那不得了」 「大清都亡了100多年了，進入21世紀已經第20個年頭了。」 「撩衣服會死嗎？那大街上清一色的老男人露肚皮怎麼不抓去關著了？」

涉事的廣西桂林陽朔鎮第二中學教務處老師10日（上周六）表示，學校正在調查事件，還未得出結論，待調查清楚後就會公開情況。

及至今日（11日），內媒《南方都市報》報道，該校校長表示，舞蹈是學生自己編排，有舞蹈老師審查，審查時學生撩衣幅度不大，以後在舞蹈編排上會更嚴格。

（綜合報道）