【比賽第一】廣西廣場舞大賽上老人突倒地身亡　隊友繞開繼續表演

廣西羅城仫佬族自治縣日前發生一宗悲劇，一名老人參加廣場舞大賽期間突然倒地，經搶救無效不幸撒手人寰。 然而老人倒地後，其他舞者未有即時給予協助，反而一度繞開老人繼續表演，直到十多秒後始發現異常。

事發於上月28日，當地正舉辦羅城第六屆群文廣場舞大賽，由於該賽事是當地較大型的賽事活動，故吸引一眾廣場舞愛好者參加，參賽隊伍有超過50支，老人及年輕人皆有。

死者當時與隊友一同身穿舞蹈服飾、持手鼓跳舞。惟來到尾聲時，老人在做出轉圈、踢腿等動作後，突然就倒地不起。此時隊友中僅有一人略顯不知所措，但其後他亦與其他隊友一起繼續表演，甚至繞過、跨越老人的身體。

老人躺在地上一動不動約十多秒後，其他隊友終發現異常，停止表演。同時醫務人員亦立即趕到舞台上為老人進行檢查救治，但老人最終仍搶救無效死亡。至於賽事活動方則馬上叫停比賽，並取消有關評比頒獎活動。

網民熱議：

有時間跨過去，沒時間救助。 同伴倒地，第一時間難道不該扶起來？ 你跟我說她們反應不及？一起跳舞的至少是熟人吧？你朋友跌倒你需要十來秒反應？ 其實在她們冷漠的時候就已經輸了。 一起跳舞的老太太好冷漠。 瘋了嗎？你們比賽結果重要還是人命重要，而且還是天天跟你們一起排練的人。 至少要停下來。同伴突然失去意識，其他人在旁邊載歌載舞就對了？

（封面新聞）