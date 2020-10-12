長沙一小區外牆瓷磚脫落　兩保安接報前往查看　慘被砸中1死1傷

周日（10日）下午2時，湖南長沙一小區有居民反映樓宇外牆瓷磚脫落。兩名保安隨後前往查看情況，但不幸被再次掉落的瓷磚砸中，其中1人經搶救無效不幸死亡，另1人受輕傷。

事發地點已拉上封鎖線。（光明網）

網民拍攝的現場片段顯示，一名男子躺倒在小區門口的地上，旁邊有不少碎片，一旁還停着幾部私家車。據悉，此次脫離的瓷磚位於小區西邊一幢樓宇的14樓外牆，距地面30多米高。

小區一名保安介紹，10日下午，物業管理公司接業主反映稱外牆瓷磚脫落，砸壞停於路邊的一輛私家車的後擋風玻璃。保安隊隊長陳建兵和同事前往查看情況，並在瓷磚掉落處拉黃布條提醒行人，不料，一塊約10多厘米長的瓷磚再次掉落，砸到了正在查看車輛玻璃受損情況的陳建兵頭部，他當場倒地不起，另一保安腿部也被砸中。

網民拍攝的影片顯示，掉落的瓷磚來自建築14樓外牆。（影片截圖）

隨後，兩名傷者被送往湖南省第二人民醫院，陳建兵經搶救無效不幸身亡；另一名保安表皮輕傷，目前已無大礙。

該小區有業主稱，外牆瓷磚脫落事件已經不是第一次發生，該小區靠路邊的3幢和4幢都有外牆瓷磚脫落現象，瓷磚從高空掉落十分危險，希望能引起物管和政府重視。目前，轄區的街道社區已介入處理此事。

（瀟湘晨報）