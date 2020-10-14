江西漢網上尋失蹤嫩妻　惹女方13歲出嫁疑雲　官方指二人自由戀愛

內媒《澎湃新聞》周一（12日）報道，江西上饒一名25歲女子吳某飛在9個月前離家後失聯，他的丈夫揭姓男子希望藉助傳媒力量尋找她，稱兩人已經結婚12年，並育有4名子女，不清楚妻子為什麼離開。然而網民隨即質疑，兩人結婚時吳某飛僅13歲，不僅婚姻屬非法，男方還可能涉嫌刑事罪行。 上饒市廣信區委宣傳部周二（13日）指出，廣信區警方已就事件形成調查情況匯報。其中指出，兩人是在2010年（吳某飛15歲）時相識，屬自由戀愛。

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後親朋好友協力為他透過抖音等平台尋人，也貼過尋人啟事，但都無法聯絡到妻子。他查到妻子的活動軌跡，得知她今年6月2日從江西撫輾轉多地，抵達寧夏銀川，跨越了半個中國，此後再無線索。上饒警方告訴他，其妻買了一張只能呼出而不能打入的電話卡。

揭男稱，妻子之前是浙江金華婺劇劇團的花旦，婚後不再從事劇團工作，夫妻平日感情很好，也不吵架，但去年起妻子開始注重打扮，購買化妝品，並表示丈夫的錢不夠她使用。此外，妻子那時起經常與另一名男子網上聊天，他詢問後妻子卻不願透露對方是誰，於是他便罵了妻子幾句。

揭男查到吳某飛輾轉前往了寧夏銀川，此後再無音訊。（Google地圖）

《澎湃新聞》報道中公開了吳某飛的戶口簿和社保卡，戶口簿顯示她是已婚狀態，而對於為何她13歲時可以登記結婚，就沒有清楚說明。有許多網民指出，揭男涉嫌違法。根據內地現行刑法第236條規定，姦淫不滿14歲幼女以強姦論，從重處罰，最高可判處死刑，而女性的最低結婚年齡是20歲。也有網民指出，女方25歲已有8歲兒子，說明她17歲就已生育。

而根據上饒警方的調查情況匯報，丈夫揭某某出生於1978年6月，吳某飛則出生於1995年2月。警方指兩人於2010年2月左右（吳某飛15歲時）在同一服裝工廠務工時相識，並確立戀愛關係。之後，吳某飛自願跟隨揭某某前往江西省上饒市與揭生活。吳某某的父母當時向警方報案尋找女兒，在與女兒取得聯繫後，父母得知她與揭男自由戀愛、自願去揭某某家中生活，沒有提出反對。兩人於2011年10月生育第一個女兒，吳某飛當時16歲。

按照警方說法，兩人相識時吳某飛已超過14歲的性同意年龄，揭某也就不涉嫌強姦罪。不過，官方的調查匯報仍然未能消減網民的質疑聲浪：

「2011年生育第一個女兒，也就是16歲生女？」 「15歲在工廠相識，但16歲以下是非法童工啊。」 「32和15歲自由戀愛？你把你10歲閨女介紹給我我陪她好嗎」 「之前不是說妻子是劇院花旦？怎麼變成打工認識的了」 「15歲應該讀初三的年紀，就跟32歲男的戀愛了？」

（綜合報道）