江西大媽沉迷抖音人工合成短片　迷戀內地男星靳東要與丈夫分床睡

「假靳東」近日在微博上成為焦點，一度衝上熱門搜尋排行榜第一位，閱讀量超過4.4億次，留言討論亦有2.5萬則以上。 事緣江西電視台都市頻道日前採訪一名61歲的大媽黃月（化名），她在抖音平台迷戀上內地男星靳東，更聲稱「我要嫁靳東，勇敢活一次」，為了能夠嫁給靳東，甚至與丈夫分床睡及要求離婚。 不過，黃月實際上是遭遇騙局，該些短片均是利用剪接技術，將靳東的畫面及語音人工合成。

黃月自認與靳東是兩情相悅。（影片截圖）

據黃月丈夫黃峰（化名）透露，黃月是在今年初開始迷戀上靳東，每天「刷抖音」都是為了看與靳東相關的短片。黃峰指，黃月完全聽信這些「假靳東」的說話，例如答應給她100萬元（人民幣．下同）、給她買一套房子等。黃峰坦言，整件事就是一個騙局，只是黃月深陷其中無法自拔。

黃峰表示，黃月原本體重有50多公斤，但因為對靳東的掛念而茶飯不思、輾轉難眠，以至急跌至只有約45公斤，甚至為了可以嫁給靳東要和丈夫分床睡。黃峰有和兒子一起勸阻黃月，但黃月根本不聽，甚至經常為此向黃峰發脾氣，吵得不可開交時，黃月更會摔東西。

電視台深入調查後發現，黃月被騙的主要原因是一些在抖音上的短片，該些短片均為利用剪接技能，將靳東的畫面與告白的語音人工合成在一起，形成是靳東本人與觀眾說話的假像。黃月完全不相信短片是假的，死心眼地認為這些「甜言蜜語」都是靳東本人對她說，一口咬定靳東已向外界宣布喜歡上自己，「我要嫁給靳東，勇敢活一次」。

靳東工作室發聲明強調靳東從未在任何短片平台開設賬號。（微博）

對於「假靳東」的情況，靳東工作室發聲明強調靳東從未在任何短片平台開設帳號，嚴厲譴責並警告涉嫌侵權行為的相關主體即刻刪撤涉嫌侵犯靳東肖像權、姓名權的內容。聲明又稱，現已委托律師全權處理後續事宜，目前已取證完畢，將通過法律途徑追討責任。

據介紹，現年43歲的靳東是內地知名男星，近年憑《琅琊榜》、《偽裝者》等劇集打開知名度，更被封為「國民男神」。

（綜合報道）