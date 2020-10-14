酒駕男墮河溺亡交警卻涉「見死不救」　警方自查案件公正成疑

江蘇徐州市男子張士松早前涉酒駕逃離，被警方追逐期間不慎墮河身亡。然而張的家屬事後從閉路電視發現事有蹊蹺，指現場的交警「見死不救」，導致張溺水身亡。目擊證人也明確表示，當晚現場有多名市民向警察表示有人墮河，附近不遠處也停有警車，但就是沒有警員去救。 張士松家屬的代理律師近日表示，徐州市委政法委已經成立調查組介入案件的調查。然而到了周三（14日）上午，維穩辦工作人員卻否認成立聯合調查組的說法，並指案件由警方自己調查，再度惹起質疑。

目擊證人：民眾已告知交警「有人落水」

事發於上月15日，不到50歲、任職白酒代理商的張士松晚上與朋友一起聚餐。據其女兒張寧（化名）指，張男當晚喝了大約二兩酒，隨後開車送一位朋友回家。同行友人回憶，張男開車行至賈汪區山水大道世紀橋處時，發現交警設路障查詢酒駕。之後張男下車向橋西側奔跑，把友人留在後座，2名交警發現後隨即展開追捕。

閉路電視顯示，張士松晚上9時01分20秒墮河，由於從友人處得知出事，張的妻子及小兒子先後趕到現場。據小兒子稱，當時現場已經圍了好多人，都在催促警察救人，但交警就是不管，還威脅收走正在錄影質問的他的手機。足足一個半小時後，特警抵達現場疏散群眾，救援方才開始。最終，翌日凌晨1時，救援人員終於發現已溺亡的張士松。

目擊證人明確表示交警在已獲民眾告知「有人落水」下卻仍未展開救援。（網上圖片）

家屬嘗試還原張士松溺亡經過，據張寧指，派出所從附近一家酒店調出閉路電視片段，顯示父親墮河後約15分鐘內，一直有交警用燈光照向父親，但偏偏無人施以援手。隨後，家屬委託代理律師曾薪燚、劉錄對現場進行了調查，兩律師的調查筆錄顯示，一名目擊證人明確表示交警在已獲民眾告知「看到有人落水，聽到有人喊救命」，且現場停有一輛警車下，卻仍未展開救援，只是安排做筆錄。

事發地燈火通明 警方無動於衷惹疑

曾薪燚表示，事發地世紀橋夜間燈火通明，附近亦是居民區，站在橋東側即能看清河兩岸大約500米的情況，認為當時交警在藉助警用強光手電下完全可看清河中的張士松。張寧則強調交警看着父親落水，卻在如此長時間內不施救，是警方的過失間接導致了父親的溺亡；又透露父親撒手人寰後，她的祖父母難承受打擊，母親更是終日抱着父親遺像以淚洗面。

張寧事後向當局反映情況，但始終無果，賈汪區交警大隊長許某更對她表示認為執法過程並無不當。然而內媒周一（12日）通過電話聯繫許某時，許卻回短訊稱「我已調離，具體情況請與相關部門聯繫」。

死者張士松。（網上圖片）

律師：交警涉過失致人死亡等罪 將向省級部門尋求公正調查

另一邊廂，曾薪燚表示徐州市檢察院曾在電話中明確告知，該院「第五檢察部」已派員參加徐州市政法委就此案成立的調查組，然而當內媒聯繫徐州市政法委了解時，其維穩辦工作人員竟否認有關說法，並指按照「誰主管誰負責」的原則，該案件由警方自己調查，「要以他們的官方反饋為準」。

曾薪燚強調，如果真的變成警方「自己調查自己」，做法並不具有說服力，也不能達到公正調查。曾表示，將就此情況向江蘇省級相關部門進行反映，尋求公正調查，並認為當晚袖手旁觀的交警涉嫌過失致人死亡罪、玩忽職守罪，希望當局盡快查清事實，依法追究涉案者的法律責任。

（綜合報道）