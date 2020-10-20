騙徒借「雲養貓」噱頭詐財　廈門愛貓女1.7萬元投入血本無歸

隨着物質生活的提升，近年中國寵物經濟逐漸崛起，衍生出「雲養貓」等新興模式，然而卻有不法之徙趁機利用此噱頭騙取錢財，導致福建廈門的張女士早前損失1.7萬元（人民幣．下同）。 據了解，所謂「雲養貓」族是指一班因各種原因而未能養貓，只能透過觀看網上的貓咪圖片及短片來以慰寂寥的人們。

報道指，張女士今年8月底通過百度貼吧接觸到一款名為「某喵」的App，當時客服人員聲稱在網上雲養貓便能有高額回報，張遂動心添加對方微信，並隨即被拉進一個微信群組。後來張女士觀察到群組成員發布在「某喵」平台養貓或其他寵物的一些收益截圖後，便更加動心，投入資金。

除了5000元的認購費用外，疑犯以升級賬戶或需要給貓充值飼養費為由，要求張女士反覆轉賬多次，張女士為此先後增值了1.2萬元。結果上月底，張女士突然發現打不開「某喵」，自己更被踢出了微信群組，始驚覺自己投入的1.7萬元血本無歸。警方發現，整個微信群除了受害者外，其餘人皆為騙徙。

資料顯示，所謂「雲養貓」族，當中的「雲」解作「雲端」，是指一眾在現實中未能飼養貓咪，每天只能透過觀看網上的貓咪圖片或短片來實現自己養貓願望的一眾網上貓奴。有網民坦言自己之所以成為「雲養貓」族，是「因為我不需要去幫貓鏟屎，觀察牠是不是有耳蟎，或者是眼角怎麽樣，諸如此類的問題都不用操心，我只要去吸它的美貌和可愛就好了」。

（央視財經）