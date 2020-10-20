四川14歲初中生身高達221厘米　下月可望刷新健力士世界紀錄

來自四川樂山的初中生小宇年紀輕輕，身高卻達到了221厘米左右，不但有個人專屬大小的校服，就連家中桌椅也需專門定製。 健力士世界紀錄認證官周日（18日）趁小宇14歲之際來到樂山，為他挑戰「最高的青少年（男性）」健力士世界紀錄稱號作認證。 由於此前的紀錄保持者身高為215.9厘米，且已超過18歲，因此待測量認證完畢並經健力士倫敦總部審核後，小宇可望成為新的紀錄保持者，最終結果料於11月正式公布。

家住城區陽光廣場附近一老屋苑的小宇在鄰居之間家喻戶曉，對一般人而言，使用的書桌的高度約在75厘米，椅子高度則約45厘米，但為滿足兩米多的身高，小宇使用的書桌高度達到1米，椅子高度則有70厘米。

據內媒報道，小宇早在2018年6月，即小學6年級時，身高便高達令人咋舌的206厘米，當時他已表達了希望挑戰健力士世界紀錄的願望。而為免影響生長發育和視力，從讀小學開始，他在課室已使用特製的桌椅，且換了多次。小宇外婆吳梅介紹，除了桌椅、校服，連小宇睡的床也是定製的，達到2.5米長，其鞋子則要穿56碼。

今年8月，小宇和家人終於在健力士官網上提交申請，挑戰相關紀錄，並在周日於樂山市人民醫院接受認證官認證。為慶祝14周歲的生日，小宇更獲認證官贈送了一本《吉尼斯（健力士）世界紀錄大全2020》作為禮物。根據現場測量數據顯示，小宇在當天早、中、晚3個時間點的身高分別為221.0厘米、221.1厘米和221.0厘米。

據了解，欲挑戰有關紀錄，挑戰方需是13歲到18歲男性，不能超過18歲。資料顯示，「最高的青少年（男性）」前紀錄保持者是出生於1998年的美國少年Kevin Bradford，其2015年4月30日測得身高215.9厘米。至於「最高的青少年（女性）」前紀錄保持者是生於1997年的土耳其少女Rumeysa Gelgi，於2014年3月19日測得身高213.6厘米。由於他們均滿18歲，故從嚴格意義上而言，目前已沒有「最高的青少年」紀錄保持者。

「最高的青少年（男性）」前紀錄保持者是出生於1998年的美國少年Kevin Bradford（左）。（網上圖片）

吳梅憶述，小宇自上幼稚園起便特別高，「可能有130厘米，後來就一直長高」。最初，醫生懷疑小宇是有巨人症，然而檢查生長激素、腦垂體等卻均為正常。

因此，吳梅認為小宇的身高可能與家族遺傳有關，例如其身高有175厘米，小宇的外公和媽媽身高超過190厘米，爸爸則略「矮」，身高超過180厘米，爺爺奶奶身高也都超過170厘米。

雖然身高為小宇帶不少優勢，班上如擦窗戶、擦黑板、擦牆角蜘蛛網等基本都是他做，小宇也樂在其中，但同時也遇到不少煩惱，如經常撞頭，坐車很不方便，更時常遇到路人異樣的眼光，如同自己就像怪物，「有些人總把身材高大和頭腦簡單聯繫在一起」。不過小宇卻非常爭氣，經常考班級第一名，用實際行動和學習成績證明了自己。

令人遺憾的是，小宇的雙腳先後做過多次手術，加上超重超高，故不適合劇烈運動，如打籃球。幸小宇愛好不少，除喜歡看童話和科幻類書本，更鍾愛玩電競遊戲，並當一名電競選手作目標。對於有望刷新健力士世界紀錄，小宇謙虛道：「這是一份榮譽，但也只是一個稱號而已，我現在的任務就是好好學習！」

（紅星新聞）