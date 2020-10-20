江蘇男打鬥後逃亡30年不堪煎熬終自首　始知根本未涉案且雙親已逝

現年52歲的江蘇徐州男子李某早年曾在家鄉江蘇徐州參與打鬥，並以為自己遭到通緝，於是獨自一人展開了長達30年的「逃亡之路」。 至本月15日，他不忍終日承受煎熬的生活，終於在寧夏銀川市公安局投案自首。然而晴天霹靂的是，民警告知李某根本沒有他的涉案信息，後更證實李的雙親早在他過着暗無天日的生活時離世，令李某噬臍莫及，抱恨終天。

事源1990年一個夜晚，時年22歲、風華正茂的李某與友人喝酒，詎料因瑣事與另外一夥人發生口角，隨後對方更喊來多人趕抵欲算帳，雙方人馬遂不由分說進行一番打鬥，李某期間抽身逃離。巧合的是，翌日一早，酣然入夢的李某突然聽到住處附近有警笛聲響，因此下意識地以為自己將被捕，陰錯陽差下竟決定「逃亡」，拋下分別70歲及63歲的父母。

之後，李某猶如驚弓之鳥，快馬加鞭般一路逃到了內蒙古阿拉善左旗，並最終逃到山上一處煤礦打工。這幾十年來，李某從未試過睡一場好覺，且不敢住賓館、交朋友，聯繫家人，甚至連警笛聲也避之唯恐不及，只能靠在煤礦、工地、磚廠打散工維生。

後來，來到寧夏後，李某繼續過這種不正常的生活，直到日前實在因實在熬不下去而自首。李某指自己被抓的畫面已在腦海中想像過無數次，可真正坐上警車時他卻無比平靜，「已經想通了，沒有緊張」。

李某日前在警員協助下如願踏上了回家的路。（網上圖片）

不過萬萬沒想到的是，民警從徐州警方得知未查詢到李某的在逃信息及涉案信息，李某聽擺立即雙手摀臉哽咽，並無比地想念那闊別多年的家鄉。不過由於沒有身份證、手機、戶籍，也沒有家人能聯絡上，他無法購買回家的火車票。

「投案」翌日，經多方查詢，民警成功幫李某聯繫到親人，但後者此時才知道父母早已雙雙離去，雖然如願踏上了回家的路，惟嗟悔無及嗟嘆息。

（銀川新聞網）