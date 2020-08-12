河北17歲男因被強脫褲子殺死室友　逃亡12年後被捕判囚15年

河北男子小劉2006年在繡花廠打工時，遭同住兩天的陳姓男室友強脫褲子，小劉覺得陳男是同性戀，反抗後與陳男扭打在一起，最終用磚頭將陳男敲死。當時年僅17歲的小劉展開逃亡生涯，直至2018年警方發現他是殺死陳男的兇手，並將其拘捕。 今年6月，案件在河北保定中院公開審理，法院判決小劉犯故意殺人罪，處有期徒刑15年。

小劉因被室友強脫褲子而將對方殺害。（示意圖／視覺中國）

2005年下半年，小劉在河北保定高陽縣一間繡花廠打工兩個多月後回家，至2006年初，他又想到繡花廠打工，但抵達後發現該廠已停產鎖門，小劉只好翻繡牆進入繡花廠的員工宿舍居住。

某日，小劉在繡花廠附近一個放映廳看電影時，與來自湖北的20多歲陳男結識，兩人聊天後，小劉將其帶去宿舍同住。陳男入住的第二晚，兩人在外吃飯並喝了些啤酒，回到宿舍後兩人躺在同一張床上，期間，陳男開始挑逗小劉，強脫小劉的褲子。

小劉覺得陳男是同性戀，拒絕被脫褲子，兩人發生爭執。隨後，小劉拿起牆邊一把壓力鉗砸了陳男肩膀，陳男被激怒後，與小劉從床上扭打到地面。陳男力氣較大，騎在小劉身上，掐着小劉的脖子並用拳頭和巴掌打他。小劉則在地上摸到一塊磚，便拿起磚連續敲了陳男後腦勺數次。

小劉逃亡12年後被因故意殺人罪被拘捕，並被判囚15年。（示意圖／視覺中國）

陳男隨後抱著頭哭，流血不止，沒多久便躺在地上一動不動，但嘴上仍然叫罵。小劉覺得廠裏無人，陳男難以獲救，便換了一身衣褲，將帶血的衣褲丟在了附近的垃圾堆上，從此逃亡，直至2012年才回到河北。

陳男的屍體在2006年4月被發現後，警方在案發現場一膠紙捲軸上提取到一枚指紋。2018年10月8日，指紋比對與河北河間市前科人員小劉一致。2018年12月4日，高陽縣公安局在河間市一網吧將小劉拘捕。

2019年9月17日，河北保定中院對小劉依故意殺人罪判處無期徒刑，賠償陳男母親黎某和陳男生父陳某經濟損失各17908.25元人民幣。小劉上訴後，案件發回重審，保定中院依法另組合議庭，於2020年6月22日公開審理該案，認為小劉犯罪時未滿18歲，依法應從輕或減輕處罰，其到案後如實供述犯罪事實，認罪態度較好，構成坦白，可依法從輕處罰，最終判小劉犯故意殺人罪，處有期徒刑15年。

（中國裁判文書網、瀟湘晨報）