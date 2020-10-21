貴州女被拐賣河南35年只會說布依話　女兒上網求助終於幫她找到家

一名貴州布依族女子35年前遭人拐賣到河南，買下她的夫家拒絕她尋親，而她自己亦不通漢語，與他人難以交流。幸而其在河南生下的女兒堅持不懈上網求助，終於在近日找到了家人。

「母親說的話我們一直聽不懂，但想為她找到娘家人的心一直在。」小李是河南新鄉輝縣人，多年來她一直有個遺憾：聽不懂母親說的話，也不知道母親究竟是何處人。小李介紹說，從自己記事以來，就聽村裡人說母親是被從重慶火車站拐來的。但是母親一直說著身邊人聽不懂的語言。

小李和母親「德良」抵達貴州，母親的娘家人及志願者前往迎接。（貴州交通廣播）

「以前父親在時，一直不同意給母親尋找家人。」小李說，自己經常看到媽媽躲在被子裡哭很難受。3年前，小李的父親去世，小李向當地媒體和各種平台求助，幫媽媽尋家，但仍然沒有結果。直到今年8月，小李忽然在抖音上看到有抖音短片中有人說的語言的很多用詞，和她媽媽常念叨的相近。在熱心網民的幫助下，小李最終確定，母親說的是布依話。

確認了母親說的是少數民族布依族的語言，志願者們又請教專家，根據口音最終將尋親範圍縮小至貴州黔西南州晴隆縣沙子鎮一帶。當地志願者尋訪得知，一名乳名為「德良」的女子曾在35年前失蹤。

志願者王正直表示，小李媽媽從家中嫁出去時僅十多歲，誰知居然被夫家賣走。此後，她的親人也曾尋找她，但一直沒能找到，家中都以為她已經不在人世。

小李和母親「德良」回到貴州外祖父母家中。（貴州交通廣播）

志願者們把晴隆縣的布依族服飾、風景圖片等發送給小李看到這些圖片後，小李的媽媽指著一張圖片上的瀑布很激動，小李又對媽媽大聲喊「德良」、「德良」，媽媽不好意思地說：「你知道我的名字了？我就是阿良！」志願者們調查得知，「德良」的父母弟弟均還健。小李把發來的外婆的照片拿給媽媽看，媽媽激動地哭了，說這就是她的媽媽。

10月17日，小李帶著媽媽回到了貴州老家。小李媽媽剛下車，她80多歲的老母親帶著一碗飯來到路邊餵女兒吃：根據布依族的傳統，回家的人先吃一口家裡的飯，寓意再不會走丟。

（新京報、貴州日報）