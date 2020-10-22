天津工人疑酒後闖港口企業糧站盜竊遭機器絞死　家屬獲賠130萬

天津濱海新區港建東平勞務服務有限公司男清潔工馮怡收，今年7月19日被發現在天津港第一港埠有限公司（下稱港一公司）散糧部二號筒倉內死亡。事後當局組成調查組調查，死者家屬獲得補償金130萬元人民幣。 天津市濱海新區應急管理局網站周三（21日）消息指，馮男酒後疑偷糧站黃豆被機器絞死，認定為生產安全事故的證據不足。

調查報告指，清掃隊副班長陳吉東當時安排馮怡收一人值守7月18日晚上至翌日凌晨時段的夜班，任務是到港一公司散糧2號筒倉西北方向約200處的卸糧池清理，未指派其去筒倉區域工作。經警方調查取證，馮男上班前曾飲酒，其18日晚上6時50左右進入散糧站筒倉區域，之後再無人員見過他。翌日早上9時50分左右，馮怡收被發現趴在了2號筒倉內的電力螺旋清倉機鉸刀軸上，經核查證實死亡。

根據調查結果，當局認為馮怡收死亡地點非其工作地點，而現場無閉路電視及目擊證人，無法確定馮怡收進入的具體時間，加上法醫鑑定書未明確其死亡時間，故無法確定馮怡收死亡具體時間。

最後，馮怡收曾飲酒且獨自一人違規進入2號筒倉，警方從現場提取的黑色垃圾袋，並對相關人員的查訪印證，認定馮有盜竊黃豆的嫌疑，故其行為不是為了工作，不能確定該死亡事件為生產安全事故。

當局通報調查結果，指不能確定該死亡事件為生產安全事故。（天津市濱海新區應急管理局網站截圖）

（澎湃新聞）