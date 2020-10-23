偷藏性藥且每次外出「買菜」後少一片　上海女怒殺出軌夫獲刑13年

上海60歲女子趙秋霞（化名）去年因發現丈夫陳軍（化名）將性藥偷偷藏在保健品中，且每次去超市「買菜」後都會減少一片，加上從鄰居處聽到其出軌消息，於是在家中與他撕打。趙女盛怒之下，用羊角錘擊打陳軍頭部，還用枕頭捂悶對方面部致其死亡。 上海第一中級人民法院近日一審判決，趙秋霞犯故意殺人罪，被判有期徒刑13年，剝奪政治權利4年。

案件於上海第一中級人民法院一審判決。（網上圖片）

報道指，趙秋霞與陳軍1982年結婚，住在上海浦東新區某屋苑。去年3月，趙女發現丈夫把性藥藏在一個保健品膠囊中，且每次他聲稱到家樂福超市買菜後，性藥都會少了一片。至同年9月，趙女從鄰居得知丈夫曾炫耀他有一個養了18年的情人，更為對方買過房和金銀首飾，並到香港等地旅遊。

得知丈夫出軌的趙秋霞五雷轟頂，去年10月24日凌晨1時，在兩夫妻又一次激烈爭執中，陳軍聲稱這輩子都不要和趙秋霞過夫妻生活，並抓住女方左手咬致其左手食指末節大部分被咬掉。驚恐及恨意交加之下，趙女跑出房間並拿起客廳圓桌上的一把羊角榔頭擊打陳軍頭部，並用枕頭捂住對方，終釀成慘劇。

事後趙女自己報警，法院近日審理認為，趙秋霞行為已構成故意殺人罪，遂對其作出有期徒刑判決。

（瀟湘晨報）