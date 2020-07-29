內媒疏理近百宗殺妻殺夫案：殺妻多涉感情糾紛　殺夫多因不堪家暴

失蹤多日的浙江杭州53歲女子來惠利證實遇害，遭丈夫趁熟睡之際殺人分屍。另一邊廂，四川資陽安岳縣警方近日亦通報當地有一宗情節類似的案件，同樣都是丈夫殺人後再報警謊稱妻子失蹤。 短時間內接連發生兩宗駭人聽聞的丈夫殺妻案，一時間掀起不少輿論熱議。有內地傳媒以「殺妻」及「殺夫」為關鍵詞在「中國裁判文書網」檢索，發現23年來的殺妻案及殺夫案中，前者的作案動機多是感情糾紛，後者則大多是妻子不堪家暴而動殺機。

浙江婦來惠利失蹤逾半月後證實遇害，遭丈夫趁熟睡之際殺人分屍

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據《澎湃新聞》報道，通過對動機、作案地點等進行比對分析發現，自1997年以來發生的62宗殺妻案中，有28宗的作案動機屬於情感糾紛，具體上包括有因自身或妻子與他人有不正當男女關係、猜疑妻子與他人有不正當關係、離婚糾紛，佔比高達45%。其餘則為家庭瑣事、經濟原因或丈夫患有精神類疾病等。

至於16宗殺夫案中，從作案動機來看，有9宗案件是妻子不堪忍受丈夫不同程度的家庭暴力，例如經常辱罵妻子及女兒、長期毆打妻子等。另外7宗則是夫妻情感不和、家庭瑣事或懷疑丈夫在外亂搞男女關系。

報道又提到，62宗殺妻案中，作案地點最多是在家中，佔總數近68%。排第二是戶外，例如有江邊、公園等公共場合。其餘則有受害人的臨時住處或商鋪內。至於手法就包羅萬有，有持凶器擊打或捅刺致死、投毒致死、製造交通事故、扼頸窒息，甚至有買凶殺人。

上海曾經發生轟動一時的殺妻藏屍雪櫃案，夫妻因故產生矛盾，妻子被丈夫扼掐頸部致機械性窒息死亡。丈夫殺人後將妻子屍體用被套包裹，藏於家中陽台的雪櫃內。（資料圖片）

浙江工業大學法學院副教授汪勇在受訪時認為，來惠利的案件引起社會廣泛關注，並且引發女性對婚姻的焦慮，主要的原因在於其犯案手段殘忍和兇手善於偽裝。汪勇又坦言，婚姻關係中男女之間的關係，涉及情感、財產、子女、親屬等問題，有各種可能的矛盾點。如果處理不當，會導致雙方情感出現裂痕，繼而不斷累積再發展為仇恨，出現冷漠、暴力甚至殺害。汪勇指，如何處理婚姻關係，是所有處在婚姻中的人需要學習的一門學問。

（澎湃新聞）