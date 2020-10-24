操粵語扮香港人搭訕求助借錢　山西晉中破獲詐騙黨拘9名安徽農民

山西晉中警方近日破獲兩個冒充香港人的詐騙集團，抓獲9名疑犯，相關詐騙案件有60多宗，涉案金額超過8萬元（人民幣．下同）。 來自安徽蚌埠某縣農村的騙徒，會用粵語以問路為名主動搭訕，受害人均為涉世未深的學生，並且大多數都是女性。目前，9名疑犯均被採取刑事強制措施。

事緣晉中城區文化中心一帶在7月中旬接連發生3宗冒充香港人並實施詐騙的案件，涉案金額共計3070元。警方接報後立即組成專案組，展開案件偵破工作。經初步了解發現，3名受害人均是女性，其中1人為剛畢業不久的大學生，另外2人為在校大學生。

騙徒專門向涉世未深、社會經驗少的學生下手。（警方供圖）

據受害人表示，騙徒自稱是香港人，操粵語口音，隨身攜帶香港的電話卡、港幣及其他外幣偽鈔、假金戒指、假金頸鏈等。騙徒以問路為名主動搭訕，在取得受害人信任後，就謊稱身上的現金在內地不方便流通，而且銀行卡不能在內地使用，希望能夠借錢並承諾會雙倍返還。

警方深入調查後發現，晉中市近期已經接連發生10多宗同類案件，相鄰的太原市近期也有發生10多宗同類案件。專案組逐一聯繫受害人進行調查，由此確定涉及有兩個詐騙集團，均為安徽省蚌埠市某縣的農民，共有9名疑犯。

騙徒會隨身攜帶香港的電話卡、港幣及其他外幣偽鈔、假金戒指、假金頸鏈等。（警方供圖）

警方其後就兵分兩路，趕赴四川成都及湖南長沙、衡陽、永州等地，並在當地公安機關的配合下，分別全部9名疑犯抓獲歸案。同時，警方亦奔赴陝西、甘肅、寧夏、四川、湖南、河南等地進行調查取證。經查，自今年5月份以來，該兩個詐騙團伙先後流竄至甘肅、寧夏、成都、長沙、河南、山西、陝西、湖南等地，選擇管理鬆懈、不用實名登記的小旅店住宿後，在繁華地段或者學校附近，以涉世未深、社會經驗少、防範意識差的獨行學生等路人為主要目標，冒充是香港人與其搭訕，以需要幫助為名實施詐騙，每宗案件的金額從幾十元、幾百元到幾千元不等。

（綜合報道）