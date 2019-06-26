四川騙子學講廣東話扮香港富二代　成功騙取多名女網友逾萬元

在浙江杭州，一名女子4月在網上結織了自稱是「在杭州旅游的香港富二代」的男子，男子指自己因「保護女友」而受傷，向事主借錢，但事主向男子轉賬4100元人民幣之後，男子就失去聯絡。 事主報警後，警方在6月拘捕該騙徒，並揭發他牽涉多宗的同類型騙案。由於騙徒自學了一點粵語，令不少受害者深信他是真的香港富二代，甚至有女網友向他一次轉賬過萬元。

多名女受害者相信騙徒的「香港富二」身份，乖乖向對方奉「貸款」。（VCG）

杭州一名姓洪的女子於4月12日收到微信加好友請求，對方自稱是從香港來杭州旅遊的富二代，4月16日，該名「富二代」向洪女士表示，自己為保護女友受傷嚴重，向洪女士借錢，洪女士信以為真，通過微信向對方轉賬4100元後，對方隨即將洪女士封鎖，洪女士始發現被騙並報警。

民警調查發現，該微信賬號綁定的是疑犯本人的銀行卡，並得知疑犯收到轉賬後即套取現。經進一步核查，疑犯是一名23歲姓賀的男子，他是四川省樂山市人，在杭州居住，但無居定地址，經常在網吧落腳。6月21日中午，疑犯再次出現在武林路一家網吧時，民警趕赴現場將其拘捕。

賀某的詐騙行為已經多次成功。據賀某自述，他初中輟學後就游手好閑，並自學了一點粵語。於是，他就憑藉不地道的粵語腔在網上結交多名女性，塑造的香港富二代形象頗受女性青睞，每次都以自己只有有港幣但急需人民幣等理由向女網友借錢，女網友都毫不猶豫就轉賬。疑犯回憶，最多一次收到了上萬元的「借款」。目前疑犯已被拘留，接受進一步調查。

（西湖之聲）