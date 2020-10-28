疑因植睫毛消毒不嚴格　浙女真假睫毛掉光　根部還生蠕動蟎蟲

溫州一名26歲女子小陳日前感到眼皮充血腫脹、瘙癢，睫毛也一根一根地往下掉，她到眼科就診後，醫生在她的睫毛根部發現一條條蠕動的蟎蟲。醫生詢問之下得知，原來小陳會定期到美容院植假睫毛。 醫生指出，懷疑是在植睫毛時消毒工序不嚴格，導致蟎蟲交叉感染。

據澎湃新聞報道，小陳定期去美容院植假睫毛，最近一次做完後，她感到眼皮紅腫發癢，假睫毛和真睫毛都瘋狂脫落。小陳擔心睫毛掉得快，於是洗臉時故意不清潔眼周，結果情況愈發不可收拾。

眼科醫生在檢查後，確診小陳因毛囊蠕形蟎感染而患上瞼緣炎，懷疑是植假睫毛時消毒不嚴格，導致蟎蟲交叉感染。醫生分析稱，由於小陳未認真清潔，眼瞼處堆積了皮脂和代謝產物，反覆植睫毛時使用的膠水也會刺激瞼緣皮膚，多重因素疊加才造成如此病情。

據介紹，毛囊蠕型蟎是人體毛囊和皮脂腺中的小型寄生蟎，常寄生於鼻、額、眼瞼周圍、下頜、頰部和外耳道。報道指，浙江省眼科醫院上月已接診4名蠕形蟎引起的瞼緣炎患者，均為青少年。其中，14歲的初中女生佳佳（化名）因持續半年眼睛紅、疼痛、畏光等就醫，乾眼專科副主任醫師傅亞娜在顯微鏡下觀察，發現她一根睫毛的根部有8條蠕形蟎，吞噬毛囊上皮細胞，引起毛囊擴張和脫毛，導致感染。

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「這些症狀與結膜炎很像，容易被誤診。」眼科專家介紹，睫毛根部的瞼板腺是排泄油脂的重要部位，也是蟎蟲最喜歡停留的地方，因此易被堵塞，造成眼睛乾癢紅腫、有異物感。蠕形蟎可以通過接觸傳播，和蠕形蟎感染患者發生肢體接觸或公用器具均可能感染，但蠕形蟎屬正常的人體寄生蟲，感染後是否發病與免疫力、感染數量等有關。

（澎湃新聞）