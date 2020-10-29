中國女大使網上發布唱尼泊爾民歌短片　此前曾曬旅遊「美照」

中國駐尼泊爾大使侯豔琪早前曾在網上曬出在尼泊爾旅遊的「美照」。日前，她又在網上播出唱尼泊爾民歌的短片。

10月26日，中國駐尼泊爾使館在社交平台發布侯豔琪大使演唱當地民歌《絲綢飄揚》的影片，以祝福尼泊爾「德賽節」。「德賽節」是尼泊爾一年當中最重要的節日，節日期間，民眾舉行宰牲儀式，祭奉神靈，祈禱長壽幸福。《絲綢飄揚》則是尼泊爾著名的歌曲。

1970年出生的侯豔琪，畢業於北京大學，歷任中國外交部亞洲司隨員、三秘，駐洛杉磯總領館一秘銜領事，外交部涉外安全事務司處長，外交部亞洲司副司長等職。2018年，侯豔琪成為中國駐尼泊爾特命全權大使。

侯豔琪派駐尼泊爾後，活躍於社交平台，在Twitter上有近五萬關注者，大多數是尼泊爾人，她與當地的非政府組織，青年論壇和貿易組織關係非常密切。

在此前的2019年12月31日，她就曾在Twitter曬出自己在加德滿都市拍的一組照片，並用英語和尼泊爾語發文稱：「真正的美總是觸碰心底。美麗尼泊爾悠久的歷史、多樣的文化和秀美的自然風光值得一遊。祝『2020尼泊爾旅遊年』取得成功！」，引發外界關注。

另據熟知侯豔琪的外交官稱，侯豔琪本人「比較文藝」，能唱會跳，願意展示個性，而現在中國對外交官的要求也不再像以前那樣子，要求非常的莊重死板。