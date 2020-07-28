中國召開四國會議　印媒：中方冀尼泊爾和阿富汗仿效巴基斯坦

中國國務委員兼外長王毅7月27日主持召開中阿巴尼四國外長視像會議。印媒評論稱，這是在中印對峙的背景下召開的，中國在排除印度的情況下在南亞呼籲四國合作是罕見做法。

據中國外交部官方網站消息，7月27日，中國、阿富汗、巴基斯坦和尼泊爾四國外長舉行了應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情視像會議。

中國國務委員兼外長王毅主持會議，阿富汗代理外長阿特馬爾（Hanif Atmar）、巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）和經濟事務部長巴赫提亞爾（Makhdum Khusro Bakhtyar）、尼泊爾外長賈瓦利（Pradeep Gyawali）出席。

根據中國外交部發布的聲明，王毅就加強四國合作提出四點倡議：一是鞏固團結抗疫共識。二是開展區域聯防聯控合作。三是增進抗疫與疫苗合作。四是促進疫後復甦和經濟發展。

王毅表示，四國要繼續堅定推動共建「一帶一路」，推動重點合作項目儘快復工復產，保持產業鏈供應鏈穩定，在數字化領域打造新的經濟增長點。積極推進中巴經濟走廊和跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡建設，支持走廊向阿富汗延伸，進一步釋放地區互聯互通紅利。發揮地緣優勢，加強四國同中亞國家交往與聯通，維護地區和平穩定。

《印度斯坦時報》7月28日對此發表題為《中國在四國會議上吿訴阿富汗和尼泊爾：要更像巴基斯坦》的報道中稱，即使是在應對新冠肺炎疫情大流行的背景下，北京呼籲與伊斯蘭堡、加德滿都和喀布爾進行四方合作，新德里也會密切關注。

報道稱，此次視像會議由北京組織召開，表面上是為了討論新冠肺炎疫情大流行，但實際上是在中印邊境長達數月對峙的背景下舉行的。

考慮到印度與尼泊爾目前的緊張關係，這次會晤不太可能得到新德里外交政策當局的支持。

《印度斯坦時報》在報道中指出，即使對中國來說，在沒有印度參與的情況下，在南亞呼籲四國合作也是罕見的。

這次會議進一步印證了北京自己的說法，即它已準備好在飽受戰爭蹂躪的阿富汗和平進程中發揮更大作用。

對尼泊爾來說，這是一個機會，在該國與印度關係緊張的情況下，此次四國會議向印度傳遞出一個信息，即尼泊爾與中國的關係日益緊密。

報道稱，至於巴基斯坦，王毅以「鐵哥們」（iron brother）形容伊斯蘭堡和北京之間的關係。王毅強調，有個好鄰居是「好運氣」，他呼籲尼泊爾和阿富汗效仿中巴合作抗擊疫情。