東莞家具廠員工集體跪地自摑　廠方辯稱「激發最巔峰狀態」惹議

近日，一段廣東東莞家具廠員工集體跪地自摑的短片在網上流傳。片中顯示，眾人跪地自扇耳光，更有人脫去上衣一邊叫口號一邊雙手拍地，情緒激動。 涉事的家具廠華南區品牌經理張先生表示，上述影片來自一場培訓，是為了「讓員工們激發最巔峰的狀態」。惟事件引起極大爭議，有網民稱這「不是巔峰，是瘋癲」。

綜合內媒報道，事發在10月20日，東莞一間家具廠的營銷事業部門組織了一場導購員「心靈成長」培訓，參與學員來自全國各地終端銷售員，屬於自願報名、自願參與。經理張先生稱，類似培訓大概一年一次。「此次培訓為了打造鐵軍團，讓員工們激發最巔峰的狀態，培訓完之後員工的狀態都非常好。」

網傳的影片顯示，多名身穿制服的員工集體跪地，大聲叫口號，情緒激動。其中有人自扇耳光，脫下衣服，跪在地上用手拍打地面。員工面前坐有另一排身穿統一服飾的人，不斷抬手示意。

事件引起關注後，東莞市人力資源與社會保障局辦公室的工作人員表示，目前市人社局已介入對該事件的調查。涉事公司則通過官方微信公眾號發布聲明稱，對影片中的過激行為以及對社會造成的不良影響深表歉意，會深刻反省並對以後的所有培訓課程嚴格審查，還會對相關責任人進行嚴肅處理。

涉事公司就員工自摑事件發布聲明道歉。（網絡圖片）

有內地律師表示，從員工與企業之間的關係上看，相關爭議行為在一定程度上有違公序良俗，在民事勞動關係中，員工有權拒絕參加單位這種培訓活動。

（綜合報道）