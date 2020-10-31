河南高級工程師墮「兼職」陷阱　向境外提供核電站秘密資料被判刑

河南傳媒近日公開當地一宗境外竊取能源領域國家秘密案，當事人劉欣（化名）是市內一間企業的高級工程師，擁有博士學位，日常工作有涉密性質。 劉欣沒有意識到所謂的「兼職」實際上是境外某機構人員搜集情報的借口，劉欣被要求搜集中國內某核電站等多個重要電站的現場施工圖片以及相關圖紙。 劉欣最終因犯境外刺探、非法提供情報罪，被法院判處有期徒刑9個月，並處罰金2萬元（人民幣．下同）。 報道稱，境外機構勾連策反境內人員的手法正發生變化，他們會瀏覽境內招聘網站平台，以求職簡歷來篩選具有情報價值的對象。關注的領域也不局限於軍事、政治等傳統安全領域，轉向能源、金融、通信等非傳統安全領域。

劉欣在網上投放個人簡歷找兼職，結果就被境外機構看中。（影片截圖）

據介紹，劉欣是一位高級工程師，他為提升個人發展空間、尋求更好的工作機會，有在多個招聘網站上投放個人簡歷。就在2018年10月某天，劉欣突然收到一封境外發來的郵件，內容是提供兼職工作機會。對方聲稱是主要從事商務投資、網絡項目開發、技術專項合作、項目咨詢顧問等，並特別表明「除了相對應的兼職酬勞外，因為借重您的專業，所以會有額外的專業獎金」。

報道指，雖然郵件看似是境外人員「群發」，針對不同的收件人僅僅是修改稱謂。但實際上境外人員事先已經對劉欣的專業和工作情況有一定的了解，郵件是是定點發送。

除了工作上外，由於對方的溝通能力很強，加上會經常噓寒問暖，「感覺對方就像一位事業有成且熱心的前輩，很有見識還不吝賜教。」劉欣漸漸與對方成為無話不談的朋友，甚至會告知對方日常工作出差行程，亦令對方有機會在各種場合蒐集情報。例如有一次劉欣去雄安新區出差，對方就專門詢問雄安新區建設情況、整體規劃情況等。

對方向劉欣索要國內某核電站的建設規劃、運行情況、可承受武力攻擊程度等資料。（影片截圖）

劉欣除了是高級工程師外，同時還會為多間雜志社審稿，該些雜志多是電力、機械工程、大學學報等方面。報道指，境外某機構人員看中劉欣的審稿人身份，會要求劉欣把未發表雜志的目錄、將要發表的稿件等發發過去。隨雙方的聯繫愈深入，劉欣的兼職工作內容就愈專門，例如會有國內軍工類雜志公開出版前的最新文章、劉欣所在單位合作電廠項目的具體情況等，甚至明確索要國內某核電站的建設規劃、運行情況、可承受武力攻擊程度等資料。

然而，劉欣沒有意識到已逐漸成為境外某機構的竊密工具，依然天真地以為只是一份能夠賺錢的兼職。劉欣坦言，從來沒有懷疑過對方的身份，唯一不理解就是對方會反復提到發送文件要加密，「我以為對方是商業習慣，沒有在意，自己回復郵件時也沒有按照要求加密。」

及至今年初，劉欣又再接獲新的兼職任務，要求搜集指定的國內某核電站等多個重要電站的現場施工圖片以及相關圖紙。對方更稱如果劉欣能夠提供上述資料，就能有可觀的報酬，具體金額可以讓劉欣自行決定。結果劉欣就將工作時接觸到的資料，報價6萬元並準備好打包發送給對方。

截獲到相關資訊的平頂山國家安全機關，在劉欣準備與對方交易前一天採取行動，成功阻止國家相關秘密外洩。（影片截圖）

2019年1月11日下午，就在劉欣準備與對方交易前一天時，截獲到相關資訊的平頂山國家安全機關及時介入，成功阻止國家相關秘密外洩，避免對重要能源基礎設施安全造成重大損失。經過有關部門鑒定，劉欣搜集的十多份資料都屬於情報範疇，不能對外公開，更不能向境外傳送。劉欣在同年9月被平頂山市中院以犯為境外刺探、非法提供情報罪，判處有期徒刑9個月，並處罰金2萬元。

（綜合報道）