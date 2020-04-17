央視曝軍工間諜案：科研人員判囚15年　或涉洩電磁炮機密

4月15日是中國國家安全日，國家安全部公布了數起涉及軍工機構的間諜案，其中一起或涉及電磁炮項目——這屬於中美軍工科技競爭最激烈的領域之一。 據央視報道，某軍工科研院所高級科研人員張建革被國家安全機關偵查人員逮捕的畫面，彼時張建革正準備離開中國。央視稱，張建革涉嫌出賣重要軍工涉密材料，而他研究領域涉及中國軍方重要武器裝備，甚至尖端武器的研發，手握核心機密。 有觀察者推測，張建革洩密或與中國研發的電磁炮有關。

根據中國裁判文書網，張建革2017年因犯間諜罪被法院判處有期徒刑十五年。在張建革間諜案一審刑事判決書中，其出賣的情報被確認含機密級國家秘密4大項共9條，秘密級國家秘密6項，屬情報範疇的內部資料5份，其蒐集的情報含機密級國家秘密2份，屬情報範疇的內部資料1份。

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據央視報道，張建革2011年出國期間被外國情報人員盯上，此後外國情報人員屢次以小恩小惠收買張建革，在雙方熟悉之後「圖窮匕見」，要求張為他們蒐集情報。，至於報酬，張建革交待稱：「起始資金是3000美元，以後在國外諮詢一次（情報）的話，帳號裡都會存5000美元」。

張建革計劃於2014年7月借赴該國參加學術研討機會傳遞情報，但被國家安全機關發現並逮捕。

公開信息顯示，張建革所在的軍工機構為中國船舶重工集團第713研究所，是專業從事機電成套設備研製和工程應用的國家重點研究所。更進一步信息顯示，713所主要從事中國海軍艦炮和導彈發射裝置研究開發，裝備的重點型號有單管76毫米艦炮、單管130毫米艦炮。

中國海軍電磁炮測試船，為072型登陸艦改裝。（鼎盛軍事）

2017年4月，時任總裝備部部長張又俠視察713所，海軍國寶級專家馬偉明陪同，此行被指與電磁炮項目有關。無獨有偶，張建革在中國知網的多篇論文亦與電磁炮項目有關，其還曾與他人聯名撰有《美國的艦載電磁炮研究》。

而根據中國海軍退役軍官的說法，中國早在2013年就已立項研製電磁炮，後在一艘072型登陸艦改裝有電磁炮系統並進行海上測試。2019年1月，該電磁炮系統被指在渤海進行實彈射擊，據稱彈丸以2525米/秒命中200公里外的目標。因此，外界推測，張建革或涉洩露電磁炮的情報。