吃播如玩命　黑龍江女狂吞食物後休克　原來已患這超可怕胰臟疾病

「吃播」是直播類型的一種，很多人喜歡看吃播主吃東西，從中獲得滿足。而為了吸引更多的網友關注，有些吃播主無所不用其極，卻搞垮自己的身體。黑龍江一位美食女博主，就因為「吃」，差點兒要了命，事發當天吃完後突然腹痛，入院時已陷入休克。

據《看看新聞》報道，小麗38歲，當時突然發病，一陣陣腹痛讓她難以忍受。入院時，她陷入休克，已經到了病危狀態，呼吸困難、嚴重貧血、腹腔積液超過1500毫升、胰腺組織大量壞死，命懸一線。哈醫大四院普外科五病房主任陳之顯診斷後認為：「非常嚴重，是胰腺炎最重的一種，急性壞死性胰腺炎，合併感染了，死亡率非常高的，百分之20以上死亡。」

小麗媽媽說：「我已經整個人都傻了，崩潰了，我一看我女兒頭2個月之前的那些影片，想不哭但是自然地往下流啊，孩子瘦得變成另外一個人了。」後來，小麗回憶：「搶救了9天，在那裡面給我換了血，我就被送到ICU。」不過幸好，經過救治她逐漸恢復了生命體徵。醫生判斷，不良的飲食、作息習慣，是導致小麗重症胰腺炎發作的最大誘因。

陳之顯表示：「暴飲暴食，快速地，幾乎是吞下去地飲食，進食快，進食量多，導致胰腺液的增加；急性壞死性胰腺炎俗稱3個100，百分之百的併發症，住院100天，醫療花銷達到100萬（人民幣，下同），非常重的疾病。」醫生提醒，吃飯細嚼慢咽，每頓飯就吃個七八分飽，少油膩、少飲酒，這都可以避免急性胰腺炎的發生。

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