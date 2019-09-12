曾在10分鐘吃掉42隻熱狗　華裔職業女大胃王李蕙驟逝　終年54歲

美國華裔職業大胃王選手李蕙（Juliet Lee）周一（9日）離世，終年54歲。職業大胃王聯盟（Major League Eating）指出，李蕙今年才在紐約康尼島國慶日的吃熱狗大賽奪得女子組季軍，對她的死表達哀悼，但並未透露其死因；家人表示，李蕙的的死與參加大胃王比賽無關。

來自中國的李蕙原本在南京擔任化學教授，上世紀九十年代移居美國，經營數間美髮店，與丈夫育有兩名女兒。李蕙在全球職業大胃王排行榜中位列17，但身型相當嬌小，身高約152厘米，體重僅45公斤。

李蕙在2006年首次參加食薄餅大賽，在10分鐘內吞下11片薄餅，贏得冠軍，同時「激活」了她大胃王的潛力，於是不斷參加各種競食比賽，並於同年12月投身職業行列；她生前參加過逾100場賽事，試過在8分鐘內鯨吞超過13磅的蔓越莓醬 （jellied cranberry sauce），以及在8分鐘內吞下32打生蠔。

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職業大胃王聯盟表示，李蕙是在過去十年來經常晉身美國紐約「國際國慶日吃熱狗大賽」（Nathan`s Hot Dog Eating Contest）決賽的唯一華裔女性；她於2007年第一次參加康尼島吃熱狗大賽，在12分鐘內吃下26隻熱狗，名列第十；第二年，她在10分鐘內吃掉42隻熱狗，成為成績最佳的女選手。

聯盟公關斯亞（George Shea）稱，李蕙愛好健身，平常會做瑜珈，身材非常苗條，每次她上台時都會高舉雙手，露出纖細的肚子，很受觀眾歡迎，大家都以「可愛的茱麗葉」（lovely Juliet）來稱呼她。

斯亞表示，李惠健康狀況良好，每年大概參加3至10場大胃王賽事，從來沒有聽說過賽事對選手有任何負面影響，認為其死因跟比賽無關。李蕙家人表示，希望外界可以尊重其隱私，同時呼籲公眾將錢捐給致力消除世上所有飢餓的組織「飢餓計畫」（The Hunger Project）。