廣東7歲男童疑遭父煙頭燙致滿身傷疤　雙手嚴重燒傷或需截肢

廣東一名7歲男童懷疑長期受父親虐待，遭父親煙頭燙致滿身傷疤，日前更因雙手嚴重燒傷進院。醫生接診時發現，男童的雙手沒有一塊好的皮膚，肌肉嚴重感染、甚至壞死，最壞的可能是雙手需要截肢。

男童懷疑長期受父親虐待，滿身傷痕（點圖放大）：

《廣州日報》4日（周三）報道指，男童與父母住在惠州，上月28日，男童因為雙手嚴重燒傷引發感染，高燒不退，被叔叔和表姑帶到了廣州南方醫院。當時醫生給出的治療方案是立即進行手術治療，但是由於家人擔心當時沒人照顧男童，也擔心醫療費用比較高，所以拒絕，將他帶回了茂名老家。

由於在茂名當地治療不見好轉，男童的身體情況越來越差。10月31日，他再次被家人送到了廣州南方醫院，並立即住院展開救治。經過第一次手術清創，男童的情況暫時穩定了下來。但是由於燒傷程度較深，加上傷口大面積感染，男童的傷情如果繼續惡化，雙手都有可能無法保住。

主治醫生表示：「以後孩子面臨雙手、雙前臂的部分截肢及廣泛的肌肉軟組織的感染壞死，以後就算是傷口封閉，治療好了之後，有可能孩子雙上肢的功能會存在非常大的缺陷。」

報道指，男童脖子上有幾道發黑的勒痕，身上有不少煙頭大小的舊疤痕。男童瘦骨嶙峋，一行行肋骨清晰可見。主治醫生稱：「不管是體格發育的水平，包括全身血紅蛋白的水平以及白蛋白、球蛋白的水平都是遠遠低於正常同齡人的。」

報道指，男童身上的傷勢懷疑是其父親造成的。目前，惠州、茂名兩地警方已經對事件開展調查，而男童的父親已經在茂名被警方控制。有律師表示，一旦確認男童的傷情為其父母施虐造成，其父母將涉嫌構成虐待罪。