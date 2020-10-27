【令人髮指】熱水澆頭鐵鉗拔牙　遼寧女童遭生母血腥虐待險喪命

熱水澆頭、鐵鉗拔牙、火機燒嘴、鋼針扎腿、餵食貓糧……誰能想到這些竟是一名母親對6歲親生女兒所做的暴行？ 這名遼寧撫順的受害女童小蘭（化名），連續3個月遭母親及其男友用各種方法虐待，事件曝光後引發網民公憤。小蘭生父向內媒表示，女兒全身有多達數十處骨折，其中能被評為傷殘的骨折有9處之多，且頭部燙傷嚴重，毛囊壞死，無法再長出頭髮。

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鐵鉗拔門牙 迫吞落肚

小蘭的外婆表示，外孫女本來五官端正，人見人愛，如今卻被虐待得體無完膚，慘不忍睹。小蘭的手部、肩部和臉部都被燙傷，嘴唇被火機燒掉一部分，門牙也被拔掉好幾顆，而且還要被迫把門牙吞下肚。生母和男友吃飯時不准小蘭吃，而是讓她跪在一旁的洗衣板上。小蘭送醫後，醫院曾一度開出病危通知書，目前則已被帶回家中接受保守治療。

女童外婆：判他們死刑都不為過

小蘭的外婆指，自己為外孫女的遭遇哭了很久，恨沒教育好女兒，而女兒似乎察覺到她的憤怒，在微信威脅她不准將事件公開，但她沒有理會，而是決然報警。外婆怒轟，自己的女兒及其男友手段非常狠毒，認為「判他們死刑都不為過」。

▼ 小蘭本來五官端正人見人愛

據報道，小蘭的生母及其男友目前已被刑拘，待小蘭傷情鑑定完成後將開庭審判。令人唏噓是，事發至今5個月以來，施暴男子的家屬神隱，始終未出面致歉。

不少網民見此情此景，皆口誅筆伐：

「禽獸不如！」 「確定是親媽？還是親媽瘋了？」 「太過分了，別說親媽，就是大街上素不相識的小朋友都不可以」 「這是人幹的事嗎？」

（綜合報道）