深圳「神犬」獨自出門送水杯爆紅　主人涉不牽狗繩遭罰款

深圳一隻叫「糯米」的德國牧羊犬近日走紅網絡。根據其主人發布的影片，「糯米」會趁主人不在家時，主動開門收速遞包裹；而主人快回家時，牠會提醒小女孩關掉電視做功課，令網民嘖嘖稱奇，封其為「神犬」。 更為神奇的是，「糯米」還會在接到小主人的電話後，獨自出門為其送水杯。不過，這一「傑出表現」卻恰恰違反了《深圳市養犬管理規定》中狗隻在戶外應牽狗繩的規定，其主人遭當局警告並裁罰500元人民幣。

綜合內媒報道，微博帳號「@糯米的趣味生活」坐擁超過18萬粉絲追蹤。該帳號經常發布「糯米」在家中依靠聰明才智解決問題的影片，包括早上叫小主人起床上學、主動開門收速遞包裹、指揮主人倒車等。甚至當牠聽到主人抵家的聲響後，還會提醒小主人趕緊關掉電視，扮做功課。

「糯米」的諸多神跡式舉動，迎來一眾網民稱羨不已，紛紛表示：「送牠去上大學吧，別耽誤了」、「簡直養了個保母」、「拿我們家兩隻狗跟你換一隻可以嗎？」、「能幫我考駕照嗎」、「從此江湖又有了一個詞叫『別人家的狗』」。

在該帳號10月29日發布的一段影片中，糯米在男主人的幫助下接聽了小主人的電話，小主人表示，自己的水杯忘在家裏了。糯米二話不說就叼著水杯直奔門外，到達與小主人約定的地點。這段影片發布後，同樣引發網民幾乎一面倒的讚譽。

深圳城管和綜合執法局對糯米主任裁罰500元人民幣，並給予警告。（微博截圖）

直到周二（3日），深圳城管和綜合執法局發微博表示，糯米未由成年人牽領下樓外出，違反了《深圳市養犬管理條例》第二十三條規定「犬隻進行戶外活動時，應當由成年人牽領，為犬隻攜帶號牌、束犬鏈」，按《深圳市養犬管理條例》第39條規定， 給予其主人警告，並處500元人民幣罰款。

這項裁罰隨即也引發網民討論。不少網民對當局做法表達支持，指出糯米雖然可愛，但是違規就是違規：

「網紅是有代價的。」 「狗主沒有狗懂事。」 「雖然狗狗很聰明，但不能為了流量而去踩『紅線』。」 「屬於烈性犬。不拴鏈主人不看着，很容易就會造成別人的悲劇，該罰。」

（綜合報道）