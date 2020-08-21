佛山老人被狗繩絆倒身亡　放狗少女見狀若無其事離開現場惹公憤

這幾天，一位老人無辜被奔跑中的狗身上的狗繩拽倒撞地，最終不治身亡，一時間牽動了無數網友的心。

為了讓一些還不知道前因後果的網友也能了解情況，我們再來簡單回顧一下事情經過：8月17日，事發監控視頻顯示，廣東佛山順德區杏壇鎮8月17日17時17分許，一名女子在街上正在遛一隻薩摩耶（白色大狗）。隨後，白色大狗看見另一隻無人牽引的狗，奔跑追逐，女子拉不住。數秒後，兩隻狗在追逐途中，白狗所掛的牽引繩將一名白髮老人絆倒在地。杏壇鎮官方人士告知媒體，老人經送醫搶救無效去世，死者家屬和狗主人雙方正溝通。

8月18日下午，杏壇鎮人民政府辦公室和杏壇鎮羅水社區居民委員會工作人員均告訴媒體，針對此事已報警處理，當地派出所介入調查。這名女子只有12歲（未成年），也並非狗主人，她在未經狗主人同意的前提下，把人家的狗牽出去玩，在過程中被狗掙脫繩子，釀成了這次的悲劇。

最終，警方初步判斷這次老人被狗繩絆倒身亡是意外，對於這個判斷結果，有很多網友贊同，也有部分網友持有不同的見解。

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老人的家屬沒有追究小女孩的責任

8月18日下午，不幸離世的老人出殯了，當晚相關後事處理完畢。多位當地居民說，考慮到小女孩家和狗主人家都經濟困難，老人的家屬沒有追究他們的責任。小女孩的父親羅旭陽也稱，他家沒有賠錢。而老人的家屬，對於意外事件的認定沒有提出異議，關於賠償等善後事宜，涉事三方將在警方及相關部門介入下協商出結果。

小女孩是肇事逃逸嗎？

從視頻和動圖都可以看出，薩摩耶（大白狗）奔跑的速度很快，把老人拽倒之後過了好幾秒，這位涉事的小女孩才匆匆趕到，她到了現場看到一位老人倒在地上，然後匆匆離去，沒有理會旁人的勸阻。從拍攝角度看來，小女孩似乎真沒看到是因為薩摩耶（大白狗）拽倒老人，那麼她是「肇事逃逸」嗎？

到底她是不是刻意的肇事逃逸，我們不清楚，但是在網友看來，她看到了倒地的老人而不作為，是她備受指責的另外一個重點。

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涉事女生是單親家庭

小女生的父親羅旭陽是順德杏壇鎮羅水村人，平日靠給水產檔口打工維生。他表示，在2013年離婚後，女兒起初跟隨母親，後來才把小孩接回自己身邊，這些年自己一個人帶姐弟二人。每天他需要凌晨三點出門上班，前往市場分拆、打包、運輸水產，回家時常常已是晚上七八點。而羅旭陽也是羅水村出了名的酗酒者，自己通常回家後倒頭就睡，並不清楚孩子每天晚上回家的時間。

家中的酒瓶非常多

採訪過程中，姐弟二人對於母親、父親、學校、同學等大多回答「不喜歡」，而唯一有讓他們覺得歡喜的事，就是村口市場的籃球場和街上的貓狗，平時帶狗去玩有牽繩，但是這一次，她沒有牽住……

後來，有媒體採訪了這位小女孩，她回應：「當時並不知道是狗繩絆倒了老人，不在乎別人怎麼評價……愛怎麼評價就怎麼評價。」可以想像到，這位女生受到了無數的指責，精神壓力肯定是巨大的，她的弟弟告訴記者，「姐姐怕在手機上看到別人說她不好，她害怕」。

而身亡的老人家屬麥某的親屬謝絕了媒體採訪。據當地居民介紹，麥某有三個兒子、兩個女兒，家庭條件都不錯，不少後輩都有體面的工作。事發後，麥某很快被火化，於8月18日下午出殯，當晚後事處理完畢。

不管怎麼樣，如今事情發生了，小女孩也知道了經過和緣由，雖然因為不足13歲的她因為年齡的原因而免去承擔刑事責任，但是這個事件給她帶來的影響肯定是非常巨大的，她畢竟是未成年的一個小女生，考慮到她的家庭背景，或者我們也不要對她過多的責備吧。

涉事小女孩在警局接受調查

這個事件對於三方來說都是一個悲劇，希望涉事三方都能早日擺脫這個事件的陰霾，重新回到正常的生活軌道上來。

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