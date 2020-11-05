鍾南山獲何梁何利基金頒發「科學與技術成就獎」　獎金100萬港元

中國工程院院士、呼吸疾病及傳染病防治專家鍾南山近日再獲大獎，獲何梁何利基金頒發最高榮譽的「科學與技術成就獎」，獎金高達100萬港元。 與鍾南山一同獲獎的還有敦煌研究院名譽院長樊錦詩，她從事石窟考古、保護、研究、弘揚與管理實踐工作長達57年，並建成中國首個石窟高科技數字展示中心。

頒獎大會在北京釣魚台國賓館舉行。（微博）

據介紹，何梁何利基金（Ho Leung Ho Lee Foundation）是一個在香港註冊成立的社會公益基金。「科學與技術成就獎」是享譽國內外的科技大獎，獎勵給長期致力於推進國家科學技術進步，貢獻卓著，歷史上取得國際高水準學術成就者；在科學技術前沿，取得重大科技突破，攀登當今科技高峰，領先世界先進水平者以及推進技術創新，建立強大自主知識產權和自主品牌，其產業居於當今世界前列者。

與鍾南山一同獲獎的還有敦煌研究院名譽院長樊錦詩。（微博）

國務院副總理劉鶴亦有出席頒獎大會並發表講話，強調科技發展最關鍵的是人材，要全方位培養、引進和用好人才，造就更多國際一流科技領軍人才和創新團隊。劉鶴稱，希望廣大科技工作者紮根主業、潛心研究，將自己的科學追求融入社會主義現代化國家建設的偉大事業之中。

（綜合報道）